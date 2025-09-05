Talleres dio a conocer un superávit récord en su balance 2024, con consolidación patrimonial

“Recursos genuinos, equilibrio, superávit, inversión y crecimiento patrimonial”. Es el título con el que Talleres publicó este viernes en sus redes sociales el balance del ejercicio 2024, aprobado en la Asamblea General realizada a fines de julio y validado esta semana por la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ). Con superávit récord.

El informe refleja un resultado positivo de 13.196 millones de pesos, considerado el superávit más importante en la historia de la institución. Según los indicadores compartidos, el club cuenta con un patrimonio neto de 72.755 millones, un activo corriente que supera en 2,4 veces al pasivo corriente y la cancelación total de deudas al momento del reporte. Además, las reservas líquidas más las cuentas por cobrar equivalen a 1,35 veces el pasivo total.

El presidente de Talleres Andrés Fassi responde en la Boutique a un grupo de socios que reclaman por la mala campaña del equipo. (José Gabriel Hernández / La Voz)

La dirigencia que encabeza Andrés Fassi destacó que en la última década el club acumuló ejercicios con resultado positivo, lo que posibilitó un crecimiento patrimonial exponencial. En ese período se registraron inversiones en infraestructura para el fútbol profesional, equipamiento para actividades amateurs, el desarrollo de divisiones juveniles y el crecimiento del fútbol femenino.

La publicación del balance ocurre en una semana en la que Fassi se reunió con representantes de agrupaciones opositoras como“Talleres es de su gente”y“Más Talleres”, quienes venían reclamando la difusión pública de los estados contables.

Andrés Fassi, presidente de Club Atlético Talleres. (Prensa Talleres)

LA EVOLUCIÓN EN LOS BALANCES DE TALLERES

2015: $294.165.070

2016: $256.691.861

2017: $155.274.609 (7 meses)

2018: $7.206.019.214

2019: $5.432.866.532

2020: $1.885.641.464

2021: $8.350.968.289

2021 (6 meses): $4.487.950.230

2022: $9.902.140.119

2023: $7.016.084.740

2024: $13.196.433.268

Andrés Fassi en la Asamblea de Talleres de este sábado. (Prensa Talleres).

El detalle completo del balance se encuentra disponible para socios e hinchas en el sitio oficial del club:www.clubtalleres.com.ar