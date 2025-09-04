Vía Córdoba / Talleres

Talleres y un amistoso para encontrar más funcionamiento en el receso

Este fin de semana no hay fecha, por Eliminatorias. Y Carlos Tévez sigue buscando el equipo.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

4 de septiembre de 2025,

Talleres y un amistoso para encontrar más funcionamiento en el receso
Carlos Tevez no tiene tiempo para perder en esta pausa en el Clausura, con Talleres necesitado de triunfos.

La pausa en el Torneo Clausura encontró a Talleres más que incómodo en la tabla anual, en zona de descenso. Y a la vez, le da la oportunidad de reorganizarse, de acomodarse mejor a lo que pide Carlos Tevez para salir de esta coyuntura.

Con esa premisa, este sábado enfrentará al Amsurrbac, uno de los protagonistas del Torneo Clausura de la Primera División de la Liga Cordobesa. El amistos tendrá por escenario el CARD Amadeo Nuccetelli.

Amsurrbac venció al Tallerito por 2 a 1 en la fecha pasada del torneo local, y participará próximamente en el Torneo Regional Amateur.

Nota en desarrollo

