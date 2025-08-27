Andrés Fassi analizó el momento deportivo de Talleres: “El más difícil de los 11 años”

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, habló este miércoles 27 de agosto previo a la conferencia de prensa del entrenador Carlos Tevez. En su diálogo abierto con la prensa y la presencia de una parcialidad de socios y socias, analizó el momento deportivo que atraviesa el club.

“Estamos en un momento deportivo muy difícil, el más difícil de los 11 años”. sostuvo el dirigente albiazul, en diálogo con los medios presentes en el Centro de Alto Rendimiento Amadeo Nuccetelli (Card).

El presidente Andrés Fassi en el entrenamiento junto al entrenador Carlos Tevez. (Pedro Castillo / La Voz)

En este sentido, reconoció la seguidilla negativa de resultados en los últimos 20 partidos: “Hemos ganado solo tres, lo que es una racha totalmente normal dentro del fútbol, pero que hoy nos encuentra en una situación incómoda”.

Andrés Fassi defendió la continuidad de Carlos Tevez en Talleres

Sin embargo, se mostró convencido en dar vuelta la cara de la moneda de cara a las 10 fechas finales del campeonato local. Pero la figura de Tevez es fundamental para este paso, desde su perspectiva.

“Se quiere quedar en el club mucho tiempo, a largo plazo. Tiene el respaldo suficiente del presidente de Talleres, ni hablar”, defendió. Por otro lado, reconoció que no pudieron cerrar hasta ahora la llegada de un delantero centro por diferentes motivos.

“Con Carlos hemos dicho que el que venga, que realmente venga a la altura del nivel que estamos, y si no, con lo que tenemos, tenemos un muy buen plantel”, ponderó. En otro apartado, citó a José Daniel Valencia para pedir paciencia y unidad del fanático hacia el deportista.

“No sabes cómo pesa la pelota cuando empieza todo el murmullo de la gente en el estadio”, rememoró para luego expresar: “Como hinchas que amamos a Talleres, tenemos que darle la mayor tranquilidad posible al jugador”.

Andrés Fassi destacó el momento institucional de Talleres

Por otro lado y en última instancia, defendió que Talleres se encuentra en su "mejor momento institucional“. ”Este momento tiene que ser acompañado por la parte deportiva y por los resultados. Hace 11 años que este grupo de gente le ha cambiado la vida institucionalmente a Talleres", cerró.