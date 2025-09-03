El Gobierno de Córdoba analizó la Asamblea Social 2025 de Talleres: qué dijo

Inspección de Personas Jurídicas (IPJ), perteneciente al Ministerio de Economía y Gestión Pública del Gobierno de la Provincia de Córdoba, analizó la Asamblea Social 2025 de Talleres.

El máximo organismo que regula y controla el funcionamiento de las asociaciones civiles en la provincia verificó si el club cumple con todos los requisitos legales, formales y fiscales exigidos por la normativa vigente.

Por Resolución 133 “P”/2025 del 20 de agosto, IPJ aprobó lo resuelto en la Asamblea Social, que se realizó el domingo 27 de julio de 2025. “Está resolución, ratifica el compromiso de legalidad y de orden administrativo sobre el cual se construye la consolidación institucional de estos últimos 10 años", destacaron desde Talleres.

En paralelo, compartieron la información del reporte de gestión de la Comisión Directiva elegida por los socios para la administración del Club. Los hinchas de Talleres pueden consultar el estatuto actualizado en el siguiente enlace: siguiente enlace.