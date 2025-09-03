Vía Córdoba / Talleres

El Gobierno de Córdoba analizó la Asamblea Social 2025 de Talleres: qué dijo

Inspección de Personas Jurídicas, organismo que controla el funcionamiento de las asociaciones civiles, se refirió a la situación del albiazul.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

3 de septiembre de 2025,

El Gobierno de Córdoba analizó la Asamblea Social 2025 de Talleres: qué dijo
Asamblea social de Talleres.

Inspección de Personas Jurídicas (IPJ), perteneciente al Ministerio de Economía y Gestión Pública del Gobierno de la Provincia de Córdoba, analizó la Asamblea Social 2025 de Talleres.

El Gobierno de Córdoba analizó la Asamblea Social 2025 de Talleres

El máximo organismo que regula y controla el funcionamiento de las asociaciones civiles en la provincia verificó si el club cumple con todos los requisitos legales, formales y fiscales exigidos por la normativa vigente.

Por Resolución 133 “P”/2025 del 20 de agosto, IPJ aprobó lo resuelto en la Asamblea Social, que se realizó el domingo 27 de julio de 2025. “Está resolución, ratifica el compromiso de legalidad y de orden administrativo sobre el cual se construye la consolidación institucional de estos últimos 10 años", destacaron desde Talleres.

El IPJ aprobó la Asamblea Social 2025 de Talleres.
El IPJ aprobó la Asamblea Social 2025 de Talleres.

En paralelo, compartieron la información del reporte de gestión de la Comisión Directiva elegida por los socios para la administración del Club. Los hinchas de Talleres pueden consultar el estatuto actualizado en el siguiente enlace: siguiente enlace.

Temas Relacionados

MÁS DE Talleres
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS