Talleres, Belgrano e Instituto ya saben día y horario para la fecha 7 del Clausura

En la siesta del martes se definieron los días y horarios de los partidos que jugarán tanto Instituto como Talleres y también Belgrano por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Los tres equipos cordobeses afrontarán compromisos ante duros rivales. La Gloria recibirá a Independiente, la T a Deportivo Riestra y el Pirata visitará a Defensa y Justicia.
Instituto, Belgrano y Talleres con días y horarios confirmados
En un comunicado que emitió la AFA se determinaron los días y horarios para la séptima jornada. El primero de los equipos de Córdoba en salir a la cancha será Instituto que recibirá a Independiente el viernes 29 de agosto, a las 21.15.
Los otros dos equipos jugarán el domingo 31 de agosto a las 16.45. Talleres recibirá al siempre complicado Deportivo Riestra en el Kempes.
Y, el único visitante de la fecha será Belgrano que ese mismo domingo, último día de agosto, viajará a Florencio Varela a medirse ante Defensa y Justicia.
Fecha 7 completa con días y horarios
Viernes 29 de agosto
19.00 Banfield – Tigre (Zona A)
19.00 Newell’s – Barracas Central (Zona A)
21.15 Instituto – Independiente (Zona B)
Sábado 30 de agosto
14.30 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)
17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A)
17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos Juniors (Zona A)
19.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)
21.30 Vélez – Lanús (Zona B)Domingo 31 de agosto
14.30 Aldosivi – Boca (Zona A)
16.45 Talleres – Deportivo Riestra (Zona B)
16.45 Defensa y Justicia - Belgrano
19.15 River – San Martín SJ (Zona B)
21.15 Racing – Unión (Zona A)
Lunes 1 de septiembre
17.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B)
19.15 Platense – Godoy Cruz