Talleres, Belgrano e Instituto ya saben día y horario para la fecha 7 del Clausura

En la siesta del martes se definieron los días y horarios de los partidos que jugarán tanto Instituto como Talleres y también Belgrano por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Los tres equipos cordobeses afrontarán compromisos ante duros rivales. La Gloria recibirá a Independiente, la T a Deportivo Riestra y el Pirata visitará a Defensa y Justicia.

Instituto, Belgrano y Talleres con días y horarios confirmados

En un comunicado que emitió la AFA se determinaron los días y horarios para la séptima jornada. El primero de los equipos de Córdoba en salir a la cancha será Instituto que recibirá a Independiente el viernes 29 de agosto, a las 21.15.

Instituto perdió 4 a 0 con Unión de Santa Fe en Alta Córdoba. (Nicolás Bravo / La Voz)

Los otros dos equipos jugarán el domingo 31 de agosto a las 16.45. Talleres recibirá al siempre complicado Deportivo Riestra en el Kempes.

Talleres recibió a San Martín de San Juan por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)

Y, el único visitante de la fecha será Belgrano que ese mismo domingo, último día de agosto, viajará a Florencio Varela a medirse ante Defensa y Justicia.

Belgrano en su visita a Aldosivi en Mar del Plata. (Prensa Belgrano).

Fecha 7 completa con días y horarios

Viernes 29 de agosto

19.00 Banfield – Tigre (Zona A)

19.00 Newell’s – Barracas Central (Zona A)

21.15 Instituto – Independiente (Zona B)

Sábado 30 de agosto

14.30 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)

17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A)

17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos Juniors (Zona A)

19.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)

21.30 Vélez – Lanús (Zona B)Domingo 31 de agosto

14.30 Aldosivi – Boca (Zona A)

16.45 Talleres – Deportivo Riestra (Zona B)

16.45 Defensa y Justicia - Belgrano

19.15 River – San Martín SJ (Zona B)

21.15 Racing – Unión (Zona A)

Lunes 1 de septiembre

17.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B)

19.15 Platense – Godoy Cruz