Este Talleres que necesita imperiosamente el triunfo volvió a fallar, esta vez ante un rival directo como San Martín de San Juan. Mereció más por convertir al arquero visitante en figura, pero desnudó su falta de gol, al punto que jugó sin “9″ en gran parte del encuentro.
Carlos Tevez debió dar muchas explicaciones. El magro 0 a 0 con los sanjuaninos, la incómoda situación en la tabla en riesgo de descenso, y el armado del equipo. Con Valentín Depietri como un “falso nueve”, y Federico Girotti en el banco y sin ingresar (no llegó 10 puntos desde lo físico).
“Decidí por Depietri de ‘9’ y no por Girotti porque nos falta gol. Hay que probar cosas nuevas. Estoy encima del presidente para que venga un delantero”, sostuvo el DT Albiazul
Y en tono optimista, el “Apache” completó: “No pienso en la permanencia. Este equipo lo va a revertir y va a dar pelea”.
DE UN REFERENTE DE TALLERES, “LO INTENTAMOS HASTA EL FINAL”
Por garra y compromiso, Agusto Schott no sólo se ganó el lugar entre los titulares. Es además uno de los que termina poniendo la cara dentro y fuera de la cancha. A la hora de las declaraciones remarcó sentirse “triste por no quedarnos con los tres puntos. Lo intentamos hasta el final”, pero rescató que el equipo generó numerosas situaciones de gol.
La figura de la noche en el Kempes fue Matías Borgogno, arquero de San Martín. Ahogó el grito en no menos de cinco intervenciones, y reconoció que la más difícil fue la que le tapó al brasileño Rick cuando se iba el primer tiempo. “Nos llegó bastante Talleres”.