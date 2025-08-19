Este Talleres que necesita imperiosamente el triunfo volvió a fallar, esta vez ante un rival directo como San Martín de San Juan. Mereció más por convertir al arquero visitante en figura, pero desnudó su falta de gol, al punto que jugó sin “9″ en gran parte del encuentro.

Carlos Tevez debió dar muchas explicaciones. El magro 0 a 0 con los sanjuaninos, la incómoda situación en la tabla en riesgo de descenso, y el armado del equipo. Con Valentín Depietri como un “falso nueve”, y Federico Girotti en el banco y sin ingresar (no llegó 10 puntos desde lo físico).

"TODOS ENTENDEMOS LA SITUACIÓN QUE ESTÁ EL CLUB"



La palabra de Carlos Tevez sobre la actualidad de Talleres#LaTiraDeTNTSports pic.twitter.com/vn5641xT4K — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 19, 2025

“Decidí por Depietri de ‘9’ y no por Girotti porque nos falta gol. Hay que probar cosas nuevas. Estoy encima del presidente para que venga un delantero”, sostuvo el DT Albiazul

"ES ENTENDIBLE TODOS LOS MURMULLOS"



Carlos Teves se refirió al enojo de los hinchas de Talleres luego del empate ante San Martín de San Juan#LaTiraDeTNTSports pic.twitter.com/9qKSDV2W1n — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 19, 2025

Y en tono optimista, el “Apache” completó: “No pienso en la permanencia. Este equipo lo va a revertir y va a dar pelea”.

DE UN REFERENTE DE TALLERES, “LO INTENTAMOS HASTA EL FINAL”

Por garra y compromiso, Agusto Schott no sólo se ganó el lugar entre los titulares. Es además uno de los que termina poniendo la cara dentro y fuera de la cancha. A la hora de las declaraciones remarcó sentirse “triste por no quedarnos con los tres puntos. Lo intentamos hasta el final”, pero rescató que el equipo generó numerosas situaciones de gol.

"HOY NO PODER QUEDARNOS CON LOS TRES PUNTOS NOS ENTRISTECE"



Augusto Schott se refirió al momento de Talleres tras el empate con San Martín de San Juan#LaTiraDeTNTSports pic.twitter.com/g3f4kITmR0 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 19, 2025

"NOS LLEVAMOS UN PUNTO IMPORTANTE DE UNA CANCHA DIFÍCIL"



Matías Borgogno analizó la igualdad de San Martín de San Juan ante Talleres#LPfxTNTSports pic.twitter.com/zaexvDoi3i — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 19, 2025

La figura de la noche en el Kempes fue Matías Borgogno, arquero de San Martín. Ahogó el grito en no menos de cinco intervenciones, y reconoció que la más difícil fue la que le tapó al brasileño Rick cuando se iba el primer tiempo. “Nos llegó bastante Talleres”.