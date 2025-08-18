Talleres, a ganar o ganar y la novedad con el regreso de Rubén Botta a la formación

Un Talleres obligado a repuntar juega este lunes con la gran chance de dejar atrás a un rival directo en la zona de descenso como es San Martín de San Juan. Y lo hará con Rubén Botta de nuevo entre los titulares. A las 21 en el Kempes, quinta fecha del Clasura.

Botta estuvo más cerca de su nivel en la victoria contra Independiente en Avellaneda, pero por diversos motivos, incluso familiares, se ausentó en prácticas y en los compromisos con Godoy Cruz (empate como local) y en la derrota con Lanús.

Ahora Carlos Tevez lo vuelve a ubicar entre los once iniciales, y también a Luis Sequeira, para que sea el socio en la creación contra un rival que seguramente vendrá con un planteo conservador.

Nota en desarrollo