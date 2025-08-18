Talleres y el resumen de TV de su magro empate, y los silbidos con los que despidieron al equipo

A Talleres se le complica cada vez más su situación en la tabla anual, en zona de descenso. Podría haberse despegado, con una victoria frente a San Martín de San Juan, y estuvo cerca, pero le faltó puntería y determinación, ante un arquero que fue la figura del partido. Al final, coro de silbidos y reproches en un Kempes despoblado.

El cero a cero deja Talleres en los últimos tres lugares de la tabla anual, y si el torneo terminaría hoy, debería desempatar con Aldosivi para evitar el descenso. Impensado por cómo arrancó el año el equipo de barrio Jardín.

La gente hizo sentir su disconformismo, al terminar el partido en el que todos sabían que había que ganar. Y también se notó en la escasa concurrencia, un poco por la noche desapasible, con frío y lluvia. Y sobre todo por esa mala campaña Albiazul, con sólo dos triunfos en los 14 partidos que disputó como local. Y apenas cuatro en 29 presentaciones en la temporada.