Talleres, obligado a ganar ante los sanjuaninos: cómo formará y lista de concentrados

Cierra la quinta fecha del Clausura este lunes ante San Martín. Son los dos últimos en la tabla anual.

Jorge Nahúm

18 de agosto de 2025,

Valentín Depietri, ¿con nueva función para este lunes en el Talleres-San Martín? (Prensa Talleres).

Talleres aparece penúltimo en la tabla anual, apenas por encima de San Martín de San Juan, su rival de este lunes a las 21 en el Kempes, por el interzonal del Clausura. Una victoria le permitirá a la T dar un brinco para salir de la incómoda posición con riesgo de descenso.

Con estas urgencias los dirigidos por Carlos Tevez saben que el triunfo es la única opción válida para este lunes ante el Verdinegro. Y una vez más, como en las cuatro fechas anteriores, el “Apache” reacomodará la formación tras la derrota con Lanús, en la que paró línea de cinco en la defensa.

Talleres enfrentó a Lanús por el Clausura de la Liga Profesional. (Prensa Talleres)

Para este compromiso, el esquema 4-2-3-1, con el regreso de Ruben Botta y Luis Sequeira entre los titulares. Y con Nahuel Bustos como “9″ relegando al banco a Federico Girotti. Una alternativa es que Valentín Depietri sea el delantero de área.

La formación Albiazul sería entoncescon Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth y Miguel Navarro; Juan Camilo Portilla y Matías Galarza; Rick, Rubén Botta y Luis Sequeira; Depietri o Bustos.

Tevez Talleres Godoy Cruz en el kempes.Ramiro Pereyra /LaVoz

ASÍ FORMARÍA EL RIVAL DE TALLERES

San Martín, que con Leandro Romagnoli DT mejoró en algo su producción aunque no le alcanza, y en al fecha pasada perdió en San Juan frente a un rival directo como Sarmiento.

Talleres visitó a San Martín de San Juan por la Liga Profesional. (Prensa Talleres)

Pondría en cancha a Matías Borgogno; Santiago Salle, Rodrigo Cáceres, Luciano Recalde y Lucas Diarte; Ayrton Portillo, Nicolás Watson, Tomás Fernández y Sebastián Jaurena; Ignacio Maestro Puch y Horacio Tijanovich.

