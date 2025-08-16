Instituto y el coletazo del 4-0 abajo: es el equipo más goleado del Clausura

Todavía nadie puede creer lo que le pasó a Instituto en la aplastante derrota 4-0 frente a Unión de Santa Fe, que en apenas 30 minutos de partido anotó todos los goles en Alta Córdoba, por la quinta fecha del Clausura.

Se trata del peor resultado en un primer tiempo como local para Instituto en Primera. Y lo expone como el equipo más goleado en el torneo de este semestre.

Instituto perdió 4 a 0 con Unión de Santa Fe en Alta Córdoba. (Nicolás Bravo / La Voz)

Lo llamativo es que los nueve goles recibidos fueron jugando como local, con dos derrotas por 4-0 en tres partidos: contra River en el Kempes y ante el “Tatengue” en Alta Córdoba. El restante, en el empate con Platense.

Otro dato saliente: de visitante registra el arco invicto, con victoria 1 a 0 sobre Gimnasia en La Plata y empate en cero con Vélez en Liniers. Como también es cierto que apenas convirtió dos goles en cinco encuentros.

LA AUTOCRÍTICA DEL CAPITÁN DE INSTITUTO

“Una noche para el olvido, dejamos mucho qué desear... Una noche de mierda, nada para rescatar”. Así sin rodeos, Fernando Alarcón reflejó el ánimo en Instituto tras el 4-0.

“Nos hicieron tres goles en 15 minutos y esas cosas no pueden pasar. No sé si fue desconcentración, si entramos dormidos. Es un momento de mierda, triste porque lo vivimos con nuestra gente”, asumió el capitán Albirrojo.

Alarcón se fue expulsado y no estará frente a San Lorenzo, el sábado 23 a las 14.30 por la sexta fecha, en el Bajo Flores. “Hay que levantar la cabeza, hacernos cargo. Confío en que lo vamos a revertir”, testimonió.