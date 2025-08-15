En una noche para el olvido, que terminó en pesadilla, Instituto cayó por 4-0 contra Unión de Santa Fe por la quinta fecha del Clausura. Su peor derrota en un primer tiempo como local en la máxima categoría, golpe al mentón en Alta Córdoba.

Cómo era de esperar, dio la cara el técnico Daniel Oldrá: “Al hincha le tengo que pedir disculpas, perdón. Fue un partido muy raro, muy atípico, en 20 minutos íbamos perdiendo 4 a 0. Tengo mucha vergüenza deportiva. El único responsable soy yo, no son mis futbolistas ni nadie más. Me tengo que hacer cargo de este momento”, monologó el DT.

Instituto en su partido ante Unión. (Nicolás Bravo / La Voz).

“En estos partidos, cuando te dan esos cachetazos, no es fácil para nadie. Ni para los que están afuera mirando ni para los futbolistas. Quiero creer que son momentos que uno tiene en un partido y las cosas no salen“, añadió en su análisis.

En medio de la desazón, el entrenador intentó rescatar lo bueno de su ciclo: “Con Platense se hizo un partido aceptable y hoy en 20 minutos tiramos todo por la borda lo bueno que hicimos también con Vélez. Tendremos que seguir trabajando”.