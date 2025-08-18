La DT de Belgrano abrió el debate: “En algún momento habrá mujeres dirigiendo al masculino”

Pionera junto a Belgrano en promover al fútbol femenino en Córdoba, y ganadora de título con el Pirata hasta llegar a Primera de AFA y ser protagonista, Mariana Sánchez va por más. Ahora como entrenadora.

Desde comienzos del 2025 asumió como entrenadora del equipo, y encaró el segundo semestre con empate ante el campeón Newell’s en Rosario en el debut, y goleada sobre San Luis FC en Alberdi.

El equipo femenino de Belgrano goleó en el Gigante. (Prensa Belgrano).

“Es un contesto de aprendizaje. pienso que dirigir los equipos es como si fueran seres vivos. nunca están de la misma manera, van creciendo o van decreciendo pero nunca están iguales creo que incluso partido a partido, semana tras semana", opinó la DT en una charla con Vía Córdoba.

Mariana Pomu Sánchez, entrenadora de Belgrano femenino (Prensa Belgrano)

La “Pumu”, como la conocen, inició la carrera tras su última etapa como jugadora en Brasil. Cree que el proceso se dio de manera “natural” y apunta alto. “En algun momento habrá mujeres dirigiendo al masculino. Que no haya cuestió de género y que dirija por su capacidad”.

Y se entusiasmó: “Me encantaría dirigir al Chino Zelarayán, porque compartimos algo que es muy genuino, como lo es la locura y la pasión por Belgrano".

SER HINCHA DE BELGRANO

Mariana Sánchez se plantea muchos desafíos y el de corto plazo es ser campeón con Belgrano. Como entrenadora, como lo fue como futbolista. Un logro sólo para elegido, caso Guillermo Farré en el Pirata.

“Belgrano merece ser campeón y vamos a ir por eso. Mi mayor logro sería esto, poder lograr un campeonato con el club y entrar aún más en la historia. Siempre va a ser lindo esto de hacer cosas épicas en Belgrano así que creo que siempre va a ser mi objetivo número uno hoy mi energía está puesta en esto, en lograr un título", puntualizó.

Pomu Sánchez se despide de Belgrano y jugará en Brasil (Belgrano)

CÓMO ES DIRIGIR A SUS EX COMPAÑERAS

¿Tus dirigidas te llaman Mariana o Pomu? le preguntan. Y la entrenadora no duda en responder: “Si me dicen Mariana voy a creer que es para algo serio seria. Me dicen Pomu. Y más allá de la responsabilidad del cargo, sigo siendo la misma de mi etapa como jugadora”, aseguró.

Pomu Sánchez busca su primera victoria del torneo (Belgrano)

“Las jugadoras pusieron todo de sí. Tener ex compañeras que quieren el club y que saben que uno también va a querer lo mejor para ellas y para Belgrano es un plus. Y el club nos respalda. El Luifa Artime no sólo apoya al fútbol femenino, quiere ir por más, y ha cumplido con todo lo que hablamos allá en sus inicios. El compromiso es al 100%”, puntualizó.