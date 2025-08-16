Vía Córdoba / Fútbol femenino

El femenino de Belgrano goleó en su presentación como local frente al San Luis FC

Se impuso por 3-0 en el Gigante de Alberdi. Goles de Alaides Paz, Romina Núñez y Guillermina Grant.

Jorge Nahúm
16 de agosto de 2025,

El equipo femenino de Belgrano obtuvo este sábado una categórica victoria 3 a 0 frente a San Luis FC, en un duelo correspondiente a la segunda fecha del Campeonato Femenino de Primera.

Las Piratas definieron el partido en el primer tiempo con los goles de Alaides Paz y Romina Núñez. En el complemento, Guillermina Grant amplió la diferencia y selló la goleada en Alberdi.

Con este triunfo, Belgrano alcanzó la cima de la Zona A con 4 puntos, compartiendo el liderazgo con Ferro. Más atrás aparecen SATyBoca, ambos con tres unidades y con compromisos pendientes este domingo frente a Platense e Independiente, respectivamente.

JUEGA TALLERES, ANTE RACING CLUB

Talleres arrancó el Segundo Torneo de la Primera femenina de AFA con una victoria de local frente a Vélez. (@CATalleresdecba)
Talleres arrancó el Segundo Torneo de la Primera femenina de AFA con una victoria de local frente a Vélez. (@CATalleresdecba)

Las chicas de Talleres, que empezaron el torneo de Primera con el pie derecho al vencer a Vélez en la Boutique de barrio Jardín, jugarán este lunes a las 15 por la Zona B, como visitantes de Racing de Avellaneda.

