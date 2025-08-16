El equipo femenino de Belgrano obtuvo este sábado una categórica victoria 3 a 0 frente a San Luis FC, en un duelo correspondiente a la segunda fecha del Campeonato Femenino de Primera.

Las Piratas definieron el partido en el primer tiempo con los goles de Alaides Paz y Romina Núñez. En el complemento, Guillermina Grant amplió la diferencia y selló la goleada en Alberdi.

¡GOLEADA DE LAS PIRATAS EN CASA! 💜⚽



Los goles de Alaides Paz, Romina Núñez y Guillermina Grant ante San Luis FC.#VamosLasPiratas pic.twitter.com/XN2Jpu1lAo — Belgrano (@Belgrano) August 16, 2025

Con este triunfo, Belgrano alcanzó la cima de la Zona A con 4 puntos, compartiendo el liderazgo con Ferro. Más atrás aparecen SATyBoca, ambos con tres unidades y con compromisos pendientes este domingo frente a Platense e Independiente, respectivamente.

JUEGA TALLERES, ANTE RACING CLUB

Talleres arrancó el Segundo Torneo de la Primera femenina de AFA con una victoria de local frente a Vélez. (@CATalleresdecba)

Las chicas de Talleres, que empezaron el torneo de Primera con el pie derecho al vencer a Vélez en la Boutique de barrio Jardín, jugarán este lunes a las 15 por la Zona B, como visitantes de Racing de Avellaneda.