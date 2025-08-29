El delantero cordobés que “plantó” a Talleres: ¿en qué club jugará?

Talleres, que finalmente no contratará el tan buscado como ansiado delantero de área, estuvo cerca de contratar a Adolfo Gaich, cordobés ex San Lorenzo, quien dejó trunca tal posiblidad y ya firmó para su nuevo club.

El delantero de 25 años vuelve a Rusia. CSKA Moscow, dueño de su ficha, lo cedería a préstamo por una temporada al Krylia Sovetov, equipo que milita en la Premier League de aquel país.

Adolfo Gaich marcó por duplicado en Turquía (Prensa)

Además de Talleres, por Gaich había interés de Estudiantes de La Plata. En una operación que incluía a Thiago Palacios, extremo uruguayo del “Pincha”. Más allá de que el club platense lo tentó con su participación en Copa Libertadores, el cordobés nacido en la localidad de Bengolea, optó por regresar a Rusia.

Julio Buffarini, Javier Pastore, Agustín Díaz y Adolfo Gaich. El delantero estuvo cerca de ser Albiazul.

En 2024 jugó para el Antalyaspor de Turquía, con nueve goles en 38 partidos. Desde su salida de San Lorenzo en 2020 pasó por el CSKA, el Benevento de Italia, el Huesca de España y el Hellas Verona, tambíen del Calcio.

EL ENOJO EN TALLERES

El presidente de Talleres Andrés Fassi responde en la Boutique a un grupo de socios que reclaman por la mala campaña del equipo. (José Gabriel Hernández / La Voz)

“Les enviamos pasajes de avión, hoteles reservados, al representante en Córdoba, Gaich en Chile. Y en vez de venir a Córdoba se fue a Buenos Aires. Queremos jugadores comprometidos y que quieran venir a Talleres”, se enojó en su momento Andrés Fassi con el delantero, cuando se cayó la operación.