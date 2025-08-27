“Si nos mandan al descenso, qué quilombo se va a armar”: tensión en La Boutique de Talleres

Tras varias derrotas y cierta incertidumbre por la continuidad de Carlos Tevez al frente de Talleres, este miércoles se autoconvocaron los hinchas en La Boutique de barrio Jardín. Más de 200 personas se llegaron al lugar para protestar contra Andrés Fassi, exigiendo su renuncia.

“Dirigentes, no se lo decimos más. Si nos mandan al descenso, qué quilombo se va a armar”, dijeron los principales cánticos. Asimismo, muchas banderas y carteles apuntaron a la gestión del presidente del club. Los reclamos también van en consonancia con la reciente reforma del estatuto, que permitiría que Fassi continúe por dos mandatos más.

Video: tensión en La Boutique de Talleres

Talleres se encuentra penúltimo en la Tabla Anual, con solo tres victorias en los últimos 22 encuentros. La gestión de Fassi fue el blanco principal, con quejas sobre un mercado de pases deficiente, la venta de jugadores sin refuerzos de jerarquía, y la falta de un delantero.

En medio de la protesta, el club ofreció que un grupo de 25 o 30 socios ingresaran al estadio para conversar. Esta propuesta fue rechazada por los presentes, quienes insistieron en que el mandatario debía salir y enfrentar a todos. Más tarde, Fassi sostuvo que dejará pasar a quienes no están insultando y tengan el carné de socio y DNI en mano.

El presidente de Talleres Andrés Fassi responde en la Boutique a un grupo de socios que reclaman por la mala campaña del equipo. (José Gabriel Hernández / La Voz)

“La Boutique está abierta, estamos dispuestos, pero con orden. Aquí estoy, para venir a recibir a los disidentes, así como esta mañana estuve con los que vinieron a apoyar. Lamentablemente, cuando vemos prepotencia y faltas de respeto, definitivamente se acaba el diálogo. Esta noche no están dadas las condiciones”, sostuvo Fassi.

“Hay muchas razones por las que Talleres en 20 partidos, haya ganado 3. Estamos convencidos que en las finales que quedan, vamos a hacer los puntos suficientes para quedarnos en primera división”, agregó.