Vía Córdoba / Usurpación

Usurparon un terreno y lo ofrecían como playa de estacionamiento: fueron detenidas en Córdoba

Se trata de un lote ubicado en barrio Jardón, en la zona sur de la ciudad.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

24 de agosto de 2025,

Usurparon un terreno y lo ofrecían como playa de estacionamiento: fueron detenidas en Córdoba
Ofrecían estacionamiento en un terrero usurpado. (José Gabriel Hernández / La Voz)

La ciudad de Córdoba fue escenario de un operativo policial que culminó con la detención de dos mujeres por usurpación. Este fin de semana, ambas fueron descubiertas mientras explotaban un terreno ajeno, que lo ofrecían como playa de estacionamiento sin autorización.

Usurparon un terreno y lo ofrecían como playa de estacionamiento

El incidente tuvo lugar en un lote situado en la calle Malagueño al 1.000, dentro de barrio Jardín. El encargado de hacer la denuncia sobre lo que ocurría fue el dueño de la propiedad. Cuando la Policía llegó al sitio, se constató que el acceso al predio había sido violentado: el candado original de las puertas se encontraba forzado y dañado.

Según la información recabada, las mujeres tenían tenían como objetivo era utilizar la propiedad como un estacionamiento improvisado y cobrar dinero a los automovilistas que estacionaban allí. Tras corroborar los hechos, las dos implicadas fueron detenidas.

Temas Relacionados

MÁS DE Usurpación
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS