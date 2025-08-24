Usurparon un terreno y lo ofrecían como playa de estacionamiento: fueron detenidas en Córdoba

La ciudad de Córdoba fue escenario de un operativo policial que culminó con la detención de dos mujeres por usurpación. Este fin de semana, ambas fueron descubiertas mientras explotaban un terreno ajeno, que lo ofrecían como playa de estacionamiento sin autorización.

Usurparon un terreno y lo ofrecían como playa de estacionamiento

El incidente tuvo lugar en un lote situado en la calle Malagueño al 1.000, dentro de barrio Jardín. El encargado de hacer la denuncia sobre lo que ocurría fue el dueño de la propiedad. Cuando la Policía llegó al sitio, se constató que el acceso al predio había sido violentado: el candado original de las puertas se encontraba forzado y dañado.

Según la información recabada, las mujeres tenían tenían como objetivo era utilizar la propiedad como un estacionamiento improvisado y cobrar dinero a los automovilistas que estacionaban allí. Tras corroborar los hechos, las dos implicadas fueron detenidas.