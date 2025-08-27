Un exjugador de Talleres está cerca de la Premier League en la última semana del mercado de fichajes en Europa. En caso de que la operación se realice, que parece ser todo un hecho según la prensa del viejo continente, el Matador recibiría una fortuna.

Un exjugador de Talleres está cerca de la Premier League y el Matador recibiría una fortuna

Se trata de Piero Hincapié, defensor central y lateral izquierdo del Bayer Leverkusen de la Bundesliga. Según comunicó el periodista especializado en traspasos, Fabrizio Romano, el Arsenal lo sigue desde hace tiempo y ya habría llegado a un acuerdo personal con el ecuatoriano.

Piero Hincapié, figura del Bayer Leverkusen (AP)

El traspaso del central desde Alemania hacia Inglaterra se realizaría mediante un préstamo con una obligación de compra a ejercer en 2026. El monto que el equipo de Mikel Arteta pagaría sería de 60 millones de euros.

La fortuna que recibiría Talleres por la llegada de un exjugador a la Premier League

A Talleres le significa una buena noticia ya que conserva una plusvalía del 10 por ciento del jugador que formó entre las temporadas 2020 y 2021. En caso de que la operación se concrete por el monto mencionado, el Matador recibiría entre 6 y 8 millones de dólares.

Sin embargo, este movimiento también depende de la salida de Jakub Kiwior, lateral izquierdo de Polonia que juega en Arsenal. El FC Porto espera que el equipo inglés decida si acepta o no 26 millones de euros, dando lugar a Hincapié en su plantilla.