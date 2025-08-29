Talleres: el “Cholo” Guiñazú vuelve a dirigir; un club en el que se destacó como futbolista

En un 2025 lastimoso para Talleres, ni a un ídolo como Pablo Guiñazú le fue de la manera en que esperaba. Su etapa como técnico interino resultó efímera, con apenas un triunfo, y su salida del club en el que se desempeñaba como manager deportivo, fue brusca.

Pero la chapa de sus épocas como futbolista le siguen abriendo puertas, sobre todo en clubes en los que sobresalió, e iniciará su cuarto proyecto como entrenador.

Pablo Cholo Guiñazú en el podcast Mundo Talleres de La Voz. (Nicolás Bravo / La Voz)

Lo hará en Libertad de Paraguay, uno de los principales equipos del vecino país, que viene de quedar eliminado en octavos de final de Copa Libertadores contra River.

El “Cholo” comenzó su nueva etapa como DT del Atlético Tucumán y en Paraguay ya estuvo al frente de Sol de América. En Talleres dejó el cargo de interino al peder el clásico con Instituto 2 a 1.

Pablo Guiñazú renunció como DT de interino de Talleres, tras la caída ante Instituto. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Justamente dirigiendo a Talleres enfrentó a Libertad en la fase de grupos de Copa Libertadores, con derrota por 2 a 0 en Asunción. Como fútbolista se sumó al plantel en 2004, y fue campeón en el torneo de Primera en 2006. Se quedó en el club hasta 2013.

EL HIJO DE PABLO GUIÑAZÚ

A Pablo Guiñazú lo acompañarán en el cuerpo técnico Deivis Barone y Cristian Tossolini como ayudantes de campo, Osvaldo Peranzoni de adiestrador de arqueros, y los preparadores físicos Rodrigo Leppez y Sergio Cáceres.

Para el partido con Vélez Sársfield el DT Pablo Horacio Guiñazú ya está pensando en el “11″ con el que saldrá a jugar este viernes a las 19.15, en el estadio Alberto Kempes. (José Gabriel Hernández / La Voz)

En cuanto al plantel, no dirigirá a su hijo Lucas, volante que fue cedido a préstamo alAtlético Tembetary, también del fútbol paraguayo, sumar minutos y experiencia.