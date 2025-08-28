Talleres: la emotiva despedida de un juvenil, y otro que pasó a préstamo al fútbol uruguayo

Talleres, que finalmente no incorporará más refuerzos, podía hacerlo hasta este domingo por la salida del volante Gustavo Albarracín (19 años) al Alavés de España, club en el que el volante fue presentado y donde será dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet.

En sus redes sociales, el volante se despidió del club Albiazul: "Hoy me toca despedirme de esta gran institución que me vio crecer, me formó y me ayudó a ser mejor persona día a día, inculcándome valores y un profundo sentido de pertenencia hacia el club“, expresó.

Gustavo Albarracín firmó su primer contrato con Talleres. El volante central también es parte del sub 17 de la selección argentina. (Prensa Talleres)

Y agregó: “Viví momentos muy buenos y otros no tanto, pero elijo quedarme con aquellos en los que fui feliz, que sin duda fueron la gran mayoría. Fueron nueve años intensos, cambiantes y llenos de aprendizaje. No me voy como alguna vez imaginé, pero me voy feliz porque sé que di todo por estos colores“.

Gustavo Albarracín, promisorio volante de Talleres, en el Sub 20 y nada menos que junto a Lionel Messi.

“Quiero agradecer a cada uno de los empleados por brindarme siempre lo mejor, y a los hinchas, que me bancaron en todo momento. Muchas gracias", completó el volante, que debutó en 2004 con un gol en la victoria frente a Central Córdoba en Santiago. Jugó apenas nueve partido en Talleres.

EL LATERAL DERECHO DE TALLERES QUE SE FUE A URUGUAY

Tomás Olmos, lateral derecho de la Reserva de Talleres que alternó en convocatorias al plantel superior en 2024, fue cedido a préstamo a River de Montevideo.

Tomás Olmos. River de Montevideo le dio la bienvenida al lateral que llegó de Talleres, a préstamo. (Prensa River de Montevideo)

El lateral Tomás Olmos hizo su debut en Talleres, y se emocionó por el esfuerzo de su familia.

Olmos, de 21 años, llegó a Talleres después de su paso por Las Flores (LCF), firmó su primer contrato profesional con la “T” en abril de 2023 y fue citado a selecciones juveniles nacionales. Tuvo su debut en Primera División el 29 de julio de 2023, en el 1 a 1 del entonces Talleres de Javier Gandolfi contra Newell’s, en la última del torneo.