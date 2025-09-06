Tevez sigue probando en Talleres: salió Guido Herrera y hubo más cambios

Aprovechando el paréntesis en el Torneo Clausura por la ventana Fifa por eliminatorias, Talleres disputó un amistoso con Amsurrbac, equipo que milita en Liga Cordobesa. Dos tiempos, en los que los titulares empataron 1 a 1 el primero, y en la segunda parte fue con goleada Albiazul para el 6-1.

Carlos Tevez una vez más metió mano en la formación y en el esquema, con ocho cambios respecto al once titular de la derrota con Riestra. Con la salvedad que varios fueron por ausencias de distinta índole. Mientras que llamó la atención también la salida de Guido Herrera.

La alineación que comenzó el amistoso fue con Javier Burrai; Gabriel Rodríguez, Joaquin Mosqueira y José Luis Palomino; Rick Morais, Ulises Ortegoza, Mateo Cáceres y Javier Báez; Ruben Botta y Luis Sequeira; Nahuel Bustos, autor del gol para el transitorio empate.

Es decir que el esquema desplegado por el “Apache” fue con tres en el fondo, un doble cinco con dos externos, doble enganche y un delantero.

Nota en desarrollo