Belgrano en Copa Argentina: ya están los cuatro semifinalistas, con River adentro ¿y en Córdoba?

Belgrano y su gente esperan ansiosos confirmaciones de escenario y horario para la semifinales de Copa Argentina ante Argentinos Juniors. Lo que se dará en estos días, ya que se aclaró el panorama con la clasificación de River, al vencer a Racing Club. Y podría disputar semis en el Estadio Kempes, o en Rosario nuevamente.

En principio Belgrano y Argentinos se enfrentarán el jueves 23 de octubre en el estadio de Rosario Central o en La Pederera, en Villa Mercedes. Mientras que River se las verá con Independiente Rivadavia, con todo por confirmar.

Con el “Millonario” entre los cuatro mejores de la Copa, en Alberdi aumenta la expectativa en el torneo, por la posiblidad concreta de una final con River, tras aquella inolvidable Promoción disputada en 2011.

Partido Belgrano vs Newells Old Boys por cuartos de final de Copa Argentina en San Luis. (Jose Hernandez / La Voz)

PASÓ RIVER Y AUMENTA LA EXPECTATIVA EN BELGRANO

Con un gol tempranero de Maximiliano Salas, River derrotó 1 a 0 a Racing de Avellaneda con final caliente en el estadio de Rosario Central, y por la infalible “ley del ex”. El “Millo” salió así de una mala racha de cuatro derrotas en fila, y la eliminación en Copa Libertadores.

River ante Racing, por Copa Argentina. (Prensa River).

El partido tuvo más de pelea que de fútbol: fricción, pelota dividida, muchos centros, protestas, golpes... Y el juego detenido por 10 minutos por el humo de las bengalas, una tarjeta roja a Adrián “Maravilla” Martínez y un final con corridas, reclamos y trifulcas.

Luego de que Hernán Mastrángelo marcó el final, el tumulto y los empujones volvieron al centro de la escena y el “Huevo” Marcos Acuña fue el principal apuntado al toparse con Adrián “Rocky” Balboa. También se cruzaron Salas con Almendra. Hasta Marcelo Gallardo se metió en el campo para intentar separar y discutió con uno de los hijos de Gustavo Costas, al que le recriminó haberse metido “a pelear”.