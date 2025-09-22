Así recibió el Gigante al Belgrano semifinalista en Copa Argentina: deslumbrante

La clasificación a semifinales de Copa Argentina le infló el pecho a los hinchas de Belgrano, que cubrieron el Julio César Villagra este lunes para alentar al equipo otra vez ante Newell’s, en este caso por la novena fecha del Clausura.
Y el recibimiento en el Gigante fue estruendoso. Por la euforia Celeste, y esa onda expansiva que llegó desde Villa Mercedes para un espectáculo aparte de pirotecnia y bengalas. Una explosión cuando el equipo capitaneado por Lucas Zelarayán saludó desde el campo.
Además, con la expectativa de volver al triunfo como local, ya que los dirigidos por Ricardo Zielinski sólo le habían ganado a Banfield y acumulaban cuatro fechas en el torneo sin victorias.
FESTEJO TOTAL EN BELGRANO
Fiesta total con la goleada sobre Newell’s, porque Belgrano retomó su lugar entre los ocho primeros, para los playoffs en el séptimo puesto, desalojando del lote a Tigre. Sigue la fiesta en Alberdi.