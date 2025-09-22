Así recibió el Gigante al Belgrano semifinalista en Copa Argentina: deslumbrante

La clasificación a semifinales de Copa Argentina le infló el pecho a los hinchas de Belgrano, que cubrieron el Julio César Villagra este lunes para alentar al equipo otra vez ante Newell’s, en este caso por la novena fecha del Clausura.

Y el recibimiento en el Gigante fue estruendoso. Por la euforia Celeste, y esa onda expansiva que llegó desde Villa Mercedes para un espectáculo aparte de pirotecnia y bengalas. Una explosión cuando el equipo capitaneado por Lucas Zelarayán saludó desde el campo.

UN RECIBIMIENTO ESPECTACULAR EN ALBERDI PARA BELGRANO ANTE NEWELL'S 💥#LPFxTNTSports pic.twitter.com/rJBilLTERs — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2025

Además, con la expectativa de volver al triunfo como local, ya que los dirigidos por Ricardo Zielinski sólo le habían ganado a Banfield y acumulaban cuatro fechas en el torneo sin victorias.

Festejo de Belgrano del gol. El 1-0 lo marcó Francisco González Metilli, su primero en el celeste. (Javier Ferreyra / La Voz)

FESTEJO TOTAL EN BELGRANO

Uvita Fernández marcó el segundo gol de Belgrano en Alberdi ante Newell's. (Javier Ferreyra / La Voz)

Fiesta total con la goleada sobre Newell’s, porque Belgrano retomó su lugar entre los ocho primeros, para los playoffs en el séptimo puesto, desalojando del lote a Tigre. Sigue la fiesta en Alberdi.