Así recibió el Gigante al Belgrano semifinalista en Copa Argentina: deslumbrante

Con la euforia que no se apaga por la clasificación, enfrenta de nuevo a Newell’s, por el Clausura.

Jorge Nahúm
22 de septiembre de 2025,

Espectacular recibimiento a Belgrano en el duelo con Newell's.

La clasificación a semifinales de Copa Argentina le infló el pecho a los hinchas de Belgrano, que cubrieron el Julio César Villagra este lunes para alentar al equipo otra vez ante Newell’s, en este caso por la novena fecha del Clausura.

Y el recibimiento en el Gigante fue estruendoso. Por la euforia Celeste, y esa onda expansiva que llegó desde Villa Mercedes para un espectáculo aparte de pirotecnia y bengalas. Una explosión cuando el equipo capitaneado por Lucas Zelarayán saludó desde el campo.

Además, con la expectativa de volver al triunfo como local, ya que los dirigidos por Ricardo Zielinski sólo le habían ganado a Banfield y acumulaban cuatro fechas en el torneo sin victorias.

Festejo de Belgrano del gol. El 1-0 lo marcó Francisco González Metilli, su primero en el celeste. (Javier Ferreyra / La Voz)
Festejo de Belgrano del gol. El 1-0 lo marcó Francisco González Metilli, su primero en el celeste. (Javier Ferreyra / La Voz)

FESTEJO TOTAL EN BELGRANO

Uvita Fernández marcó el segundo gol de Belgrano en Alberdi ante Newell's. (Javier Ferreyra / La Voz)
Uvita Fernández marcó el segundo gol de Belgrano en Alberdi ante Newell's. (Javier Ferreyra / La Voz)

Fiesta total con la goleada sobre Newell’s, porque Belgrano retomó su lugar entre los ocho primeros, para los playoffs en el séptimo puesto, desalojando del lote a Tigre. Sigue la fiesta en Alberdi.

