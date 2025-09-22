Vía Córdoba / Fútbol femenino

Belgran goleó a Independiente en Villa Domínico (Avellaneda), en Primera del fútbol femenino.

Belgrano aceleró en la Zona A del fútbol femenino de Primera de AFA con un 4-1 sobre Independiente de Avellaneda como visitante. Mientras que Talleres es derrotado por San Lorenzo, en la Zona B, en la que llegaba puntero.

Por la fecha ocho, Las “Piratas” golearon 4-1 a Independiente en el estadio Villa Domínico. Perdían y lo dieron vuelta en el complemento con tres goles de Romina Núñez (uno de penal) y otro de Guillermina Grant.

Con este resultado Belgrano suma 16 puntos y continúa a uno de Boca, líder del grupo, que registra 17 tras haber vencido también este lunes a SAT por 2 a 1. De este modo el club de Alberdi se aseguró un lugar en cuartos de final.

TALLERES ENFRENTA A SAN LORENZO

En la Boutique, Talleres, puntero en su zona, enfrenta a San Lorenzo y pierde por 2 a 0. Las dirigidas por Carlos Casteglione ya están en los playoffs.

