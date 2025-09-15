Talleres puntero: victoria en Rosario y campañón en el Femenino de AFA

Las chicas de Talleres siguen adelante con su gran campaña. Derrotaron a Rosario Central como visitantes 1 a 0 y se subieron a la punta de la Zona B del torneo Femenino de la Primera de AFA.

El gol Albiazul fue obra de Priscilla Ellena a los 23 minutos del primer tiempo, en el marco de la sexta fecha del campeonato, en el que son escoltadas por Banfield, con un punto menos.

La T, dirigida por Carlos Castiglione, puso en cancha a Ruffino; Melgarejo, Tregartten, Briceño y Macegosa; Piña, Terra y González; Ludueña, Ellena y Brisa Jara.

Talleres venía de empatar con River como local y suma Talleres suma 11 puntos en seis presentaciones, producto de tres triunfos, dos empates y una derrota. En la próxima fecha las “Matadoras” recibirán a San Lorenzo en La Boutique.

BELGRANO LE GANÓ A TALLERES EN LIGA CORDOBESA

Por el clásico femenino en Liga Cordobesa, Belgrano se impuso ante Talleres por 1 a 0. Gol convertido por Oviedo para las “Piratas”.