Talleres no pudo y Depietri volvió a estar cerca: “Jugando así, los goles ya vendrán”

“Estamos conviviendo día a día con esta situación, con mucho nerviosismo. Obviamente se hace difícil, todos los partidos son muy parejos”. Textual de Valentín Depietri, el delantero más importante de Talleres, aunque sigue fallando para el gol.

En el empate en cero con Tigre estrelló un derechazo en el palo, y en la segunda parte el arquero Zenobio sacó al corner un cabezazo que se le colaba. La T no pudo ganar, acumula seis fecha sin goles, pero igual pudo tomar un poco de aire en la zona de abajo de la tabla anual.

“Hicimos un gran partido. Nos faltó meterla, no más. Lo importante es seguir por este camino de buen juego, y ya los goles vendrán”, se esperanzó Depietri.

Talleres empató 0-0 con Tigre por la Liga Profesional. (Prensa Talleres)

“El punto deja sabor amargo por no haber ganado. Pero ya salimos un poco de la zona de abajo. Sabemos que estamos luchando eso, así que vamos a meterle con todo. Jugando como hoy vamos a ganar más de lo que vamos a perder”; añadió el delantero.

LA VISITA DE TALLERES A ROSARIO CENTRAL

El domingo 21 de septiembre, Talleres se presentará en Rosario frente al Central de Ángel Di María, autor de un golazo olímpico en el empate con Boca.

Tigre vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 8 Torneo Clausura Liga Profesional.

“Es un rival duro, que viene haciendo las cosas bien ya hace tiempo. Tenemos nuestras armas, tenemos buenos jugadores y vamos a ir a hacerle frente para sumar puntos", expresó Depietri.