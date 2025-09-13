Talleres: perdió su rival más directo por la permanencia, en el debut de Guillermo Farré

En lo que se puede tomar como un resultado positivo para Talleres en su lucha por la permanencia, Aldovisi perdió 2 a 0 frente a Sarmiento en Junín, en el debut de Guillermo Farré como entrenador. Por la octava fecha del Clausura 2025.

Es decir que Talleres visitará este domingo a Tigre, a las 20, con los resultados puestos de sus competidores directos. En caso de sumar, saldrá de la zona de descenso, dejando en esa incómoda situación a Aldosivi.

También es cierto que Sarmiento se escapa, y ahora está a sies puntos del Albiazul en la tabla anual. Al igual que Godoy Cruz e Instituto (la Gloria con un partido menos). Con la salvedad de que el equipo de Junín vendrá al Kempes a enfrentar a la T por la fecha 10.

LO GANA SARMIENTO CON UN GOLAZO 🟢⚽ Joel Godoy sacó un tremendo remate para poner el 1 a 0 ante Aldosivi



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/mY9g8xDnsW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025

El atajadón de Carranza para evitar el segundo gol de Sarmiento ante Aldosivi 🧤



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/1C0SoLG71P — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025

Los goles para el “Kiwi” fueron anotados por Joel Godoy e Iván Morales, a los 39 y 59 minutos. Ante un “Tiburón” que acumula 10 fechas sin victorias y anotó apenas un gol en lo que va del Clausura.

OTRO GOLAZO DE SARMIENTO ⚽💥



Control y gran definición de Iván Morales para el 2-0 ante Aldosivi



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/n60BeZfUXZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025

LA LUCHA DE TALLERES POR LA PERMANENCIA

Talleres hasta aquí suma 18 puntos en la tabla anual, al igual que Aldosivi y San Martín de San Juan, que el pasado jueves empató con Belgrano 0 a 0 en Alberdi, y de todos modos está perdiendo la categoría por los promedios.

Para el Albiazul es fundamental entonces sumar frente al irregular Tigre de Diego Dabove, con lo que relegaría al “Tiburón”. Mas teniendo en cuenta que en la próxima fecha también será visitante, de Rosario Central, mientras que Aldosivi también jugará en esa condición, justamente ante Tigre. Y San Martín recibirá en San Juan a Vélez.