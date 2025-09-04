El ex Instituto que se ilusiona con la llegada de Guillermo Farré a Aldosivi

“Estamos convencidos que podemos salvarnos. Lo demostramos en el torneo pasado, con un comienzo peor que este, y de mitad torneo en adelante nos acomodamos, tomamos un poco de aire. Farré busca eso, renovar energía, postivismo, sacarle provecho a estas dos semanas". Con la firma de Roberto Bochi, ex volante de Instituto y ahora en Aldosivi, por el arribo del ex Belgrano como DT.

Guillermo Farré se puso al frente de Aldosivi de Mar del Plata, muy complicado con el descenso. (@clubaldosivi)

En una entrevista con La Mesa del Fútbol, por Radio ShowSport, reconoció que es la última carta para intentar mantener la categoría. “Siempre se trata de buscar lo mejor, el fútbol es dinámico y por una racha se va el técnico. Nos duele, los jugadores nos tenemos que hacer cargo de este momento, somos los máximos responsables. Sabemos los que nos estamos jugando, y la realidad marca que hasta no nos alcanza“, puntualizó.

En la próxima fecha el debut para Guillermo Farré en el cargo será contra Sarmiento, el sábado 13 de septiembre en Junín. “Nnecesitamos descontarle puntos, es la oportunidad para acercarnos y en este lío en el que no nos podemos despegar. En la situación en que estamos un punto al final del torneo te puede salvar", opinó Bochi.

EL MANO A MANO CON TALLERES

“Hablamos con los compañeros en Aldosivi y nos sorprende lo de Talleres, porque sus últimos años fue pelando arriba, protagonista de los torneos, y que ahora esté abajo llama la atención", indicó Roberto Bochi. Hoy habría un desempate entre la T y Aldosivi.

Roberto Bochi, jugador de Instituto, en la grabación del pódcast Mundo Gloria. (Nicolás Bravo / La Voz)

“Godoy Cruz ganó de visitante, Banfield viene sumando, pero con Sarmiento, creo que somos los cinco que pelearemos la permanencia hasta el final”, completó.