La carga de dos derrotas consecutivas y que todavía no haya ganado en Córdoba le meten presión a Instituto, por lo que el empate con Independiente de Avellaneda, hasta no hace mucho animador en Liga Profesional, le deja sabor a insuficiente.

Así lo asumió Daniel Oldrá, al tocar el tema de plazos como entrenador de Instituto. “Soy un tipo sensato, si veo que no lo puedo dar vuelta no voy a hipotecar a Instituto. No tienen la culpa ni (Federico) Bessone ni el presidente(Juan Manuel Cavagliatto). Ni los futbolistas. El responsable soy yo", remarcó el DT en la conferencia de prensa.

Instituto en su partido ante Independiente. (NIcolás Bravo / La Voz).

“Acá se mira todo, sabemos lo que nos estamos jugando, depende de nosotros estar más abajo o más arriba. Con tres puntos se estaría hablando de otra cosa. Con Unión fue lamentable, no encontramos regularidad", añadió el “Gato” Oldrá.