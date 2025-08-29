Belgrano, Talleres e Instituto conocen días y horarios para las próximas tres fechas del Clausura

Vía Córdoba / Belgrano

Después del receso por Eliminarias, el calendario de septiembre para los equipos cordobeses.

Jorge Nahúm
29 de agosto de 2025,

Belgrano abrirá la octava fecha del Clausura contra San Martín de San Juan. Partido en el que Talleres estará atento (Prensa Belgrano)

Belgrano será el primero volver al ruedo en el Torneo Clausura después de la ventana Fifa por Eliminatorias para el Mundial 2026. Y al igual que Talleres e Instituto, ya conocer días y horarios para sus compromisos por las fechas octava, nóvena y décima.

Belgrano recibió a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)
En el caso de Belgrano, abrirá la octava fecha, la del interzonal, contra San Martín de San Juan el jueves 11 de septiembre a las 20 en Alberdi. Lo que le da mayor margen de descanso para el duelo por Copa Argentina contra Newell’s, el miércoles 17 del mismo mes, todavía sin horario y escenario confirmados.

Mientras que el domingo 14 Instituto volverá a ser local, en este caso contra Argentinos Juniors, a las 15 en Alta Córdoba, y Talleres va al primero de sus dos encuentros como visitante, contra Tigre, a las 20.

Instituto de Córdoba vs Club Atlético huracan. 16avs de Final. Copa Argentina. (Fotobaires)
Talleres perdió contra Tigre 2 a 1 en el Estadio Kempes. (Nicolás Bravo / La Voz)
LOS PARTIDOS DE LA NOVENA FECHA

Talleres e Instituto volverán a coincidir en domingo el 21 de septiembre, cuando la T se presente en Arroyito ante el Rosario Central de Ángel Di María, a las 19. Y la Gloria juegue en Mendoza contra Godoy Cruz, a las 21.15.

Talleres recibió a Rosario Central por la Liga Profesional. (Javier Ferreyra / La Voz)
En Alta Córdoba Instituto se enfrentó a Godoy Cruz por fecha de la LPF. Foto Javier Ferreyra
En el caso de Belgrano, cierra la jornada el lunes 22 a las 21 en el Gigante de Alberdi contra Newell’s, su rival de Copa Argentina el 17/9.

CÓMO ES LA AGENDA DE LA FECHA 10

En la previa del clásico cordobés, Talleres será anfitirón de Sarmiento el sábado 27/9 a las 21.15, para después recibir a Belgrano, también en el Kempes.

Talleres en su partido ante Sarmiento, por la fecha 10. (Prensa Talleres).
Instituto visita a Lanús en la Fortaleza por el Apertura en la Liga Profesional. (Fotobaires)
Belgrano recibió a Barracas Central por la Liga Profesional. (Javier Ferreyra / La Voz)
Instituto se medirá con Lanús el domingo 28 a las 20.15 en Alta Córdoba, y Belgrano visitará a Barracas Central el lunes 29 a las 15.30.

