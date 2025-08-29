Belgrano, Talleres e Instituto conocen días y horarios para las próximas tres fechas del Clausura

Belgrano será el primero volver al ruedo en el Torneo Clausura después de la ventana Fifa por Eliminatorias para el Mundial 2026. Y al igual que Talleres e Instituto, ya conocer días y horarios para sus compromisos por las fechas octava, nóvena y décima.
En el caso de Belgrano, abrirá la octava fecha, la del interzonal, contra San Martín de San Juan el jueves 11 de septiembre a las 20 en Alberdi. Lo que le da mayor margen de descanso para el duelo por Copa Argentina contra Newell’s, el miércoles 17 del mismo mes, todavía sin horario y escenario confirmados.
Mientras que el domingo 14 Instituto volverá a ser local, en este caso contra Argentinos Juniors, a las 15 en Alta Córdoba, y Talleres va al primero de sus dos encuentros como visitante, contra Tigre, a las 20.
LOS PARTIDOS DE LA NOVENA FECHA
Talleres e Instituto volverán a coincidir en domingo el 21 de septiembre, cuando la T se presente en Arroyito ante el Rosario Central de Ángel Di María, a las 19. Y la Gloria juegue en Mendoza contra Godoy Cruz, a las 21.15.
En el caso de Belgrano, cierra la jornada el lunes 22 a las 21 en el Gigante de Alberdi contra Newell’s, su rival de Copa Argentina el 17/9.
CÓMO ES LA AGENDA DE LA FECHA 10
En la previa del clásico cordobés, Talleres será anfitirón de Sarmiento el sábado 27/9 a las 21.15, para después recibir a Belgrano, también en el Kempes.
Instituto se medirá con Lanús el domingo 28 a las 20.15 en Alta Córdoba, y Belgrano visitará a Barracas Central el lunes 29 a las 15.30.