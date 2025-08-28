Instituto, obligado a levantar cabeza ante Independiente: vuelve Alarcón... y varios cambios más

A este Instituto que todavía no ganó como local, se lo complicó el panorama por la goleada sufrida ante Unión en Alta Córdoba y la derrota en la visita a San Lorenzo, segunda consecutiva. Y con ese apremio recibirá este viernes a Independiente de Avellaneda, a las 21.15 por la séptima fecha del Clausura.

En un equipo en el que Daniel Oldrá introducirá modificaciones, al menos una por línea, la novedad saliente es el regreso de Fernando Alarcón, el capitán que había sido expulsado frente a Unión. El “Palomo” purgó la fecha de castigo y reemplazará a Leonel Mosevich en la zaga, en la que hará dupla con Nicolás Zalazar.

El plantel de Instituto retomó los entrenamientos en el predio de La Agustina. (La Voz)

En el medio el ex Talleres Juan Ignacio Méndez podría debutar como titular por Stéfano Moreyra, y ya en la faz ofensiva Jeremías Lázaro entraría por Damián Puebla. Para completar la delantera, Manuel Romero o Matías Fonseca.

ASÍ FORMARÍA INSTITUTO

Aventurar la alineación de Instituto con tantas dudas, no es tarea sencilla. La probable sería con Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Francis Mac Allister, Stefano Moreyra o Ignacio Méndez y Gastón Lodico; Damián Puebla o Jeremías Lázaro, Alex Luna y Manuel Romero o Matías Fonseca.

San Lorenzo vs Instituto de Córdoba, en el Nuevo Gasómetro. (Fotobaires). Foto: FOTOBAIRES Fecha 6 Torneo Clausura Liga Profesional.

A su vez Independiente, dirigido por Julio Vaccari, formaría con Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdez y Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Cedres y Luciano Cabral; Lautaro Millán, Matías Abaldo y Santiago Montiel.