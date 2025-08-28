Belgrano ensaya con una defensa “nueva”, para jugar en Florencio Varela

Belgrano y sus aspiraciones recibieron un bofetón por la goleada ante Central Córdoba, 3-0 en el Gigante de Alberdi. Los errores en la última línea los pagó caro, y además se fue expulsado Lisandro López. Con lo que habrá un reacomodamiento para visitar a Defensa y Justicia.

Este domingo a las 16.45, por la séptima fecha del Torneo Clausura, el “Pirata” pondrá en cancha una defensa casi nueva, con Leonardo Morales como “sobreviviente”, aunque en otra función.

Ricardo Zielisnki probó en la práctica de fútbol de este jueves con Elías López en el lateral derecho, y Adrián Spörle por Nicolás Meriano, quien había salido en el entretiempo contra los santiagueños, tras un grueso error en el primer gol del Ferroviario.

Elías López iría desde el inicio ante Defensa y Justicia en lugar del suspendido Lisandro López (Prensa Belgrano).

Adrián Sporle, el quinto refuerzo del Pirata (Prensa Belgrano).

Esta línea de cuatro será novedosa, por el cambios de sistema, y por los nombres: Elías López, Morales, Federico Ricca y Spörle. En el arco continuará Thiago Cardozo, quien también fue co-reponsable en la apertura del marcador el pasado lunes, con su salida en falso.

¿JUGARÁ EL 10 DE BELGRANO?

Lucas Zelarayán entrenó diferenciado por una carga muscular, a la vez que prepara su viaje para jugar para la selección de Armenia por la ventana Fifa de septiembre. En su lugar formó parte del equipo titular Francisco González Metilli, pero el Chino llegaría en condiciones para el lunes.

Belgrano recibió a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)

Zelarayán si quedaría afuera del cruce con San Martín de San Juan, cuando se reanude el Clausura, ya que volverá sobre la fecha del partido. Y la idea es preservarlo para el compromiso entre semana con Newell’s, por cuartos de final de Copa Argentina.

Por otra parte salió del doble cinco el uruguayo Rodrigo Saravia, quien se había ganado el lugar desde su incorporación como refuerzo, e ingresó Lucas Menossi, un volante al que Zielinski aspira a recuperar.