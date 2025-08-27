Tristeza en el fútbol cordobés: falleció un histórico arquero de Belgrano

El fútbol cordobés y el Club Atlético Belgrano están de luto por el fallecimiento de Jorge Marotta, el emblemático arquero conocido como “Gringo”, quien murió a sus 84 años. Su partida generó un profundo pesar en Alberdi.

Murió un histórico arquero de Belgrano

Marotta defendió el arco del Pirata en el histórico Nacional de 1968. Aquella participación representó un antes y un después para el fútbol de Córdoba, al ser la primera vez que un equipo de la provincia integró la máxima categoría del fútbol argentino.

Durante el Nacional de 1968, Marotta disputó un total de 15 partidos, recibiendo 25 goles. Su llegada a Belgrano se produjo por solicitud del entonces entrenador Raúl Arraigada, quien lo incorporó para reemplazar a Alberto Piedra. Tras su paso por la escuadra de Alberdi, el arquero continuó su trayectoria deportiva en Sportivo Belgrano.

“Belgrano lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Marotta, arquero del histórico Belgrano que disputó el Nacional del ’68. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Hasta siempre, Gringo”, escribió el club en X.