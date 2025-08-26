Belgrano, Talleres e Instituto con dos fechas negras; sumando poco, goleados y sin convertir

Mal tramo para los equipos de Córdoba en Liga Profesional. Con Talleres sin despegarse de la zona de descenso, un Belgrano que fue goleado en Alberdi, e Instituto con dos derrotas consecutivas, la primera con un lascerante 4-0.
Esta sexta fecha deparó sólo derrotas: el 1-0 de la Gloria frente a San Lorenzo de visitante, el categórico 3-0 que recibió Talleres en Tucumán, y un impensado 3-0 para Belgrano en Alberdi, contra Central Córdoba.
En la anterior la Instituto había caído contra Unión en un histórico 4-0 en Alta Córdoba, con tres goles en apenas media hora. Mientras que Talleres no pudo con San Martín de San Juan, último en las tablas por el descenso; y Belgrano se volvió de Mar del Plata con el deslucido 0 a 0 frente a Aldovisi.
Es decir que en estas dos últimas fechas los cordobeses no ganaron, fueron goleados y no anotaron tantos. Entre los tres concedieron 11 goles, y cosecharon apenas dos puntos de los 18 que había en juego.
CÓMO ESTÁN EN LA TABLA BELGRANO, TALLERES E INSTITUTO
Belgrano, de la posiblidad de ser puntero, pasó a quedar fuera de los ocho que clasifican al octogonal, por diferencia de goles. Central Córdoba le propinó siete en total en los partidos que disputaron.
Talleres sólo ganó un partido en el torneo, y apenas cuatro en los 30 encuentros que lleva disputado en el año. Está antepenúltimo en la tabla anual, que determina el segundo descenso.
Instituto a su vez, sigue siendo el equipo más goleado del Clausura con 10 impactos en contra, ahora junto a Banfield. Como Talleres suma cinco puntos en la Zona B, y en la tabla anual muestra cinco más que los Albiazules.