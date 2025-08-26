Vía Córdoba / Belgrano

Belgrano, Talleres e Instituto con dos fechas negras; sumando poco, goleados y sin convertir

En esta fecha perdieron los tres, con un par de goleadas. Y en la anterior, empates con sabor a poco y un histórico 4-0.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

26 de agosto de 2025,

Belgrano, Talleres e Instituto con dos fechas negras; sumando poco, goleados y sin convertir
Tres caídas. Belgrano, Talleres e Instituto, con sendas derrotas en esta sexta fecha del Clausura.

Mal tramo para los equipos de Córdoba en Liga Profesional. Con Talleres sin despegarse de la zona de descenso, un Belgrano que fue goleado en Alberdi, e Instituto con dos derrotas consecutivas, la primera con un lascerante 4-0.

Esta sexta fecha deparó sólo derrotas: el 1-0 de la Gloria frente a San Lorenzo de visitante, el categórico 3-0 que recibió Talleres en Tucumán, y un impensado 3-0 para Belgrano en Alberdi, contra Central Córdoba.

Belgrano recibió a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)
Belgrano recibió a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)

En la anterior la Instituto había caído contra Unión en un histórico 4-0 en Alta Córdoba, con tres goles en apenas media hora. Mientras que Talleres no pudo con San Martín de San Juan, último en las tablas por el descenso; y Belgrano se volvió de Mar del Plata con el deslucido 0 a 0 frente a Aldovisi.

Talleres y una dura derrota en Tucumán. (Prensa Atlético).
Talleres y una dura derrota en Tucumán. (Prensa Atlético).
San Lorenzo vs Instituto de Córdoba, en el Nuevo Gasómetro. (Fotobaires). Foto: FOTOBAIRES Fecha 6 Torneo Clausura Liga Profesional.
San Lorenzo vs Instituto de Córdoba, en el Nuevo Gasómetro. (Fotobaires). Foto: FOTOBAIRES Fecha 6 Torneo Clausura Liga Profesional.

Es decir que en estas dos últimas fechas los cordobeses no ganaron, fueron goleados y no anotaron tantos. Entre los tres concedieron 11 goles, y cosecharon apenas dos puntos de los 18 que había en juego.

CÓMO ESTÁN EN LA TABLA BELGRANO, TALLERES E INSTITUTO

Belgrano, de la posiblidad de ser puntero, pasó a quedar fuera de los ocho que clasifican al octogonal, por diferencia de goles. Central Córdoba le propinó siete en total en los partidos que disputaron.

Belgrano recibió a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)
Belgrano recibió a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)
Belgrano recibió a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)
Belgrano recibió a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)

Talleres sólo ganó un partido en el torneo, y apenas cuatro en los 30 encuentros que lleva disputado en el año. Está antepenúltimo en la tabla anual, que determina el segundo descenso.

Talleres recibió a San Martín de San Juan por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)
Talleres recibió a San Martín de San Juan por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)
Instituto perdió 4 a 0 con Unión de Santa Fe en Alta Córdoba. (Nicolás Bravo / La Voz)
Instituto perdió 4 a 0 con Unión de Santa Fe en Alta Córdoba. (Nicolás Bravo / La Voz)

Instituto a su vez, sigue siendo el equipo más goleado del Clausura con 10 impactos en contra, ahora junto a Banfield. Como Talleres suma cinco puntos en la Zona B, y en la tabla anual muestra cinco más que los Albiazules.

Temas Relacionados

MÁS DE Belgrano
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS