La mala racha de Talleres: primera vez en su historial que gana tan pocos partidos

El 2025 que perfilaba como auspicioso para Talleres, se desdibujó completamente en medio de esta situación impensada de pelear la permanencia, en el fondo de la tabla anual, y con apenas cuatro triunfos en lo que va del año.

Con la goleda sufrida ante Atlético en Tucumán, son 30 los partidos disputados por Talleres en este 2025. Y por primera vez desde su fundación en 1913, obtuvo sólo cuatro victorias en ese número de presentaciones (estadísticas Mauricio Coccolo @mauricoccolo en X).

Talleres enfrentó a Godoy Cruz por la Liga Profesional en el Kempes. (Ramiro Pereyra / La Voz)

En porcentaje de puntos, es el peor año de Talleres, junto a 2007, cuando militaba en la B Nacional, y con apenas el 27 por ciento. Con el agravante de que hoy por hoy estaría disputando un desempate con Aldovisi para no descender.

Talleres vs. San Martín de San Juan Foto: Pedro Castillo / La Voz

Curiosamente, los cuatro que ganó fueron con los distintos técnicos que los dirigieron en lo que va del año: contra San Martín en San Juan 1 a 0, con Alexander Medina; frente a Gimnasia 2-0 con Pablo Guiñazú; 2-0 sobre Alianza Lima en Copa Libertadores, con Mariano Levisman; y 2 a 1 frente a Independiente, con Carlos Tévez.

PERDIÓ EL FEMENINO DE TALLERES

Talleres cayó por 3 a 1 cómo local frente a Gimnasia de La Plata, por la tercera fecha del torneo de Primera de AFA de fútbol femenino, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo.

El equipo femenino de Talleres perdió como local ante Gimnasia.

Juana Souto anotó el gol de la T. El próximo rival será Banfield, el sábado 30 de agosto a las 14 en el estadio del “Taladro”.