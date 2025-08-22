En Talleres, Fassi arremetió contra Corinthians por la deuda del pase de Garro: “Irreparable”

Andrés Fassi, presidente de Talleres, arremetió en las últimas horas contra Corinthians, club que milita en la Primera División de Brasil. El enojo es a raíz de la deuda correspondiente al pase de Rodrigo Garro.

Talleres: Fassi arremetió contra Corinthians por la deuda del pase de Garro

“Corinthians solo pagó la primera cuota por Garro. Es una vergüenza que el mejor 10 de Brasil lleve dos años jugando y no lo hayan pagado. Estos clubes no deberían estar en Primera División: deberían caer a segunda o tercera", expresó Fassi, en diálogo con UOL de Brasil.

El futbolista argentino de Corinthians, Rodrigo Garro.

“Qué vergüenza lo que están haciendo estos directivos. Y qué vergüenza, porque es un club extraordinario”, agregó el directivo. El albiazul aseguró que el club de Brasil les debe cinco millones de dólares.

Por último, descartó un escenario futuro con una posible renegociación y espera a la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). “No hay negociación de ningún tipo. El daño económico y deportivo causado por la falta de pago fue irreparable para Talleres. Confiamos en ellos y nos decepcionó”, cerró.