Resumen de TV de la goleada a Talleres, cómo quedó en la tabla por el descenso y lo que viene

Un verdadero cachetazo, el 3-0 en Tucumán que lo deja hundido en la zona caliente. Y con dudas sobre la continuidad del DT.

Jorge Nahúm

23 de agosto de 2025,

Talleres y una dura derrota en Tucumán (Prensa Atlético).

Talleres se vuelve de Tucumán con tres goles y a pura incertidumbre. Por la pobre actuación frente al Atlético, sobre todo en la primera etapa, por la situación cada vez más apremiante en la tabla anual en zona de descenso, y por las versiones sobre la renuncia que habría presentado Carlos Tévez como DT.

El 3-0 ante el “Decano” sacudió a Talleres hasta los cimientos y para peor, San Martín de San Juan ganó. 1 a 0 frente a Gimnasia La Plata, y se puso apenas un punto abajo en la tabla anual.

La formación de Talleres en Tucumán. (Prensa Liga Profesional).

En la próxima fecha el rival será el mañero y rendidor Deportivo Riestra, una máquina de impedir que marcha quinto en la Zona A. Y con Talleres obligado al triunfo. Será el domingo 31 a las 16.45 en el Kempes, por la fecha siete del Clausura.

Lanus vs Talleres de Cordoba. Fecha 4 Clausura Liga Porfesional Argentina. (Fotobaires)

POSICIONES TABLA ANUAL (ÚLTIMOS PUESTOS)

  • Gimnasia 23
  • Instituto 23
  • Unión 22
  • Vélez 22
  • Banfield 21
  • Sarmiento 21
  • Godoy Cruz 20
  • Talleres 18
  • Aldosivi 18
  • San Martín 17

