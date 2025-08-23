Resumen de TV de la goleada a Talleres, cómo quedó en la tabla por el descenso y lo que viene

Talleres se vuelve de Tucumán con tres goles y a pura incertidumbre. Por la pobre actuación frente al Atlético, sobre todo en la primera etapa, por la situación cada vez más apremiante en la tabla anual en zona de descenso, y por las versiones sobre la renuncia que habría presentado Carlos Tévez como DT.

El 3-0 ante el “Decano” sacudió a Talleres hasta los cimientos y para peor, San Martín de San Juan ganó. 1 a 0 frente a Gimnasia La Plata, y se puso apenas un punto abajo en la tabla anual.

La formación de Talleres en Tucumán. (Prensa Liga Profesional).

En la próxima fecha el rival será el mañero y rendidor Deportivo Riestra, una máquina de impedir que marcha quinto en la Zona A. Y con Talleres obligado al triunfo. Será el domingo 31 a las 16.45 en el Kempes, por la fecha siete del Clausura.

Lanus vs Talleres de Cordoba. Fecha 4 Clausura Liga Porfesional Argentina. (Fotobaires)

POSICIONES TABLA ANUAL (ÚLTIMOS PUESTOS)