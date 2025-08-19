Talleres busca un centrodelantero goleador: ¿Llega un exjugador de Belgrano?

En Talleres se están viviendo momentos de gran preocupación por la posición en la tabla anual de la Liga Profesional que lo tiene entre los que están descendiendo. Luego del empate en cero ante San Martín de San Juan en el Kempes, volvieron a escucharse los reclamos de los hinchas.

El equipo, en este 2025, mostró una falta de gol que hace que, con cinco fechas jugadas en el Clausura, todavía se siga buscando un centrodelantero goleador.

El exdelantero de Belgrano que estaría buscando Talleres

El mismo Carlos Tevez, DT de la T, dijo en conferencia de prensa que siguen buscando un “9″. Y también el presidente Andrés Fassi comunicó que hizo varias ofertas que no prosperaron por algunos goleadores.

Talleres recibió a San Martín de San Juan en el Kempes por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)

En las últimas horas del lunes y durante el martes trascendió que un atacante que surgió de las inferiores de Belgrano y que actualmente juega en el Deportes Tolima de Colombia podría llegar a Talleres.

El delantero de Alta Gracia, Gonzalo Lencina, fue transferido por Belgrano a Tolima de Colombia.

Se trata de Gonzalo Lencina quien nació en Alta Gracia, tiene 27 años, en la última temporada metió 11 tantos en 27 partidos. Debutó en el Pirata en 2019 y luego tuvo un derrotero por el fútbol del ascenso y por Colombia.

Trascendió que el club cordobés lo quiere traer a préstamo pero desde el club colombiano no lo dejarían salir ya que es una pieza clave de ese equipo que marcha en cuarta posición en esa Liga con chances de pelear un lugar en copas internacionales.