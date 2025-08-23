Vía Córdoba / Talleres

Talleres, golpeado y sin respuestas: Tévez, Fassi y Herrera no hablaron

Silencio e incertidumbre por la goleada contra Atlético en Tucumán. Los rumores sobre una posible renuncia del DT...

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

23 de agosto de 2025,

Talleres, golpeado y sin respuestas: Tévez, Fassi y Herrera no hablaron
Carlos Tévez y Andrés Fassi, envueltos en el silencio y las dudas tras la goleada a Talleres en Tucumán (archivo José Gabriel Hernández / La Voz)

Durísima goleada para Talleres 3-0 en Tucumán, ante un Atlético al que pretendía hundir en la pelea por la permanencia. Un primer tiempo sin alma y una leve reacción que no fue suficiente. Ni Carlos Tévez ni Andrés Fassi dieron explicaciones. Todo en medio de versiones de que el DT habría presentado la renuncia.

El “Apache” suspendió la conferencia de prensa y permaneció reunido más tiempo con los integrantes de su cuerpo técnico. En la semana se había mostrado por demás intranquilo ante la indefinición por el “9″ que espera como refuerzo.

Talleres recibió a San Martín de San Juan en el Kempes por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)
Talleres recibió a San Martín de San Juan en el Kempes por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)

Fassi, a su vez, salió presuroso del estadio José Fierro tras pasar por el vestuario, y sin efectuar declaraciones. Y las críticas por el pésimo momento deportivo, recaen sobre él.

A su vez Guido Herrera, quien como referente del plantel casi siempre pone la cara ante los micrófonos, esta vez también optó por no hablar ante la prensa. Todo es incertidumbre en Talleres.

Temas Relacionados

MÁS DE Talleres
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS