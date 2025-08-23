Talleres, golpeado y sin respuestas: Tévez, Fassi y Herrera no hablaron

Durísima goleada para Talleres 3-0 en Tucumán, ante un Atlético al que pretendía hundir en la pelea por la permanencia. Un primer tiempo sin alma y una leve reacción que no fue suficiente. Ni Carlos Tévez ni Andrés Fassi dieron explicaciones. Todo en medio de versiones de que el DT habría presentado la renuncia.

El “Apache” suspendió la conferencia de prensa y permaneció reunido más tiempo con los integrantes de su cuerpo técnico. En la semana se había mostrado por demás intranquilo ante la indefinición por el “9″ que espera como refuerzo.

Fassi, a su vez, salió presuroso del estadio José Fierro tras pasar por el vestuario, y sin efectuar declaraciones. Y las críticas por el pésimo momento deportivo, recaen sobre él.

A su vez Guido Herrera, quien como referente del plantel casi siempre pone la cara ante los micrófonos, esta vez también optó por no hablar ante la prensa. Todo es incertidumbre en Talleres.