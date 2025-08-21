Talleres afrontará este sábado a las 20 en Tucumán ante el Atlético otra de las once finales que le quedan en el Torneo Clausura para conservar la categoría. Y una vez más, lo haría con cambios en el once titular por parte de Carlos Tévez.

Una constante desde que asumió como entrenador, en estas cinco fechas desde que comenzó la competencia, y hasta aquí sin repetir formación. Es justo decir que en varias ocasiones, por lesiones, suspensiones u otros factores ajenos a las decisiciones del DT.

Talleres recibió a San Martín de San Juan en el Kempes por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)

Si el “Apache” mantiene el esquema de juego, con el 4-2-3-1, un candidato a salir es Matías Galarza, de deslucida participación en el magro empate con San Martín de San Juan.

Para el doble cinco los candidatos a entrar son Joaquín Mosqueira -ingresó en el segundo tiempo y lo hizo de buena manera; o el juvenil Matías Gómez. En su puesto natural, y no como lateral derecho como en el debut con San Lorenzo.

LOS CAMBIOS QUE HARÍA EL DT DE TALLERES

En la segunda línea de volantes, ¿se sostendrán Rubén Botta y Luis Sequeira en el equipo? Ninguno de los dos pesó lo suficiente, y menos Emanuel Reynoso cuando entró. Ignacio Alastra, de promisorio debut reemplazando a al brasileño Rick sería candidato a titular.

Y el dilema del “9″, una vez más. Tévez probó con Valentín Depietri en esa función novedosa, y no resultó. Más allá de que el delantero contó con varias situaciones como para convertir.

Es probable que Federico Girotti vuelva como delantero de área, después de quedarse entre los relevos el pasado lunes por no estar al cien por ciento en lo físico. Porque Nahuel Bustos una vez más no gravitó. Falta también saber si el colombiano Luis Angulo se recupera de una contractura y viaja a Tucumán.

CÓMO FORMARÍA TALLERES

Para el compromiso de este sábado en Tucumán ante el Atlético, Talleres pondría en cancha a Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth y Miguel Navarro; Gómez o Mosqueira y Juan Camilo Portilla; Botta o Alastra, Reynoso o Sequeira y Rick; Depietri o Girotti.