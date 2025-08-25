Vía Córdoba / Video

Belgrano: resumen de TV de la derrota, cómo quedó en la tabla y lo que viene

Con el 0-3 recibido en Alberdi frente a Central Córdoba, dejó pasar la chance de ponerse arriba en la Zona A del Clasura.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

25 de agosto de 2025,

Belgrano fue goleado por Central Córdoba y detuvo su marcha.

Con la victoria, Belgrano podía alcanzar al por entonces puntero de la Zona A, Barracas Central. Perdió 3-0 frente a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi y ahora aparece fuera del lote de los que clasifican a octavos.

Un drástico “baño de realidad”, como lo graficó Lucas Zelarayán, por los errores defensivos que parecía superados, y que le volvieron a costar caro a Belgrano, abajo en el marcador desde los 3 minutos por una gruesa falla del arquero Thiago Cardozo.

Belgrano recibió a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)
Ya en el segundo tiempo sufrió dos goles más y la expulsión de Lisandro López, en medio del descontrol en que cayó el equipo. Impensado, con tantos hombres de experiencia.

En la próxima fecha el “Pirata” será visitante de Defensa y Justicia, al que se escapó sobre la hora el triunfo contra Barracas Central, por el gol de Ignacio Tapia, a préstamo de Belgrano. Jugarán el domingo 31 de agosto, a las 16.45.

Belgrano recibió a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)
Después viene el receso por Eliminatorias, y el Celeste volverá a ser local de San Martín de San Juan, último en las tablas por el descenso, y rival directo de Talleres. Por la octava fecha, con día y hora por confirmar.

POSICIONES ZONA A (PRIMEROS PUESTOS)

  1. Estudiantes 12
  2. Barracas Central 11
  3. Central Córdoba 10
  4. Huracán 10
  5. Unión 9
  6. Boca 9
  7. Defensa 9
  8. Argentinos 8
  9. Tigre 8
  10. Belgrano 8

