El Belgrano que quería ganar para mezclarse entre los punteros de la Zona A del Clausura, se encontró perdiendo de entrada con Central Córdoba en Alberdi, y pierde 2-0. Estiró la ventaja un delantero surgido en Talleres.

El gol de Gastón Verón, por una falla garrafal del arquero Thiago Cardozo a los 3 mintuos, fue duro de asimilar para Belgrano. De todos modos, comenzó a acopiar méritos para el empate, y chocó con Alan Aguerre, arquero que pasara por Talleres.

TAPADÓN: Aguerre evitó el empate de Belgrano contra Central Córdoba en el #TorneoClausura.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 25, 2025

Ya en la segunda parte el ingresado Diego Barrera, extremo Albiazul a préstamo en el Ferroviario, definió con clase ante la salida de Cardozo para el 2-0. Y festejó haciendo la seña de la T.

GOLAZO DE CENTRAL CÓRDOBA: contra letal del Ferroviario y definición de Barrera para el 2-0 ante Belgrano en el #TorneoClausura.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 25, 2025

UN FESTEJO ESPECIAL EN EL GIGANTE DE ALBERDI: Barrera, exjugador de Talleres, celebró el 2-0 de Central Córdoba contra Belgrano haciendo una 'T'.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 25, 2025

Y además, en una de sus peligrosas escapadas obligó a Lisando López a cortarlo con falta. El Licha ya había visto la amarilla, y se fue expulsado.

LO EXPULSARON Y PIDIÓ PERDÓN: doble amarilla y roja para Lichi López en la derrota 0-2 de Belgrano ante Central Córdoba en el #TorneoClausura.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 25, 2025

EL DELANTERO QUE LE ANOTÓ TRES GOLES A BELGRANO

Diego Barrera ya se había anotado en el marcador contra Belgrano en el 4-0 de Central Córdoba en el semestre pasado en Santiago. Pasó a préstamo al “Ferroviario” en enero de este 2025, por un año.

Diego Barrera, delantero de Santiago del Estero, haciendo la T para festejar uno de sus goles en el Gigante de Alberdi ante Belgrano. (Captura de TV)

Nacido en Río Tercero, el extremo de 20 años llegó a Talleres en 2018 y en 2023 debutó en Primera, contra Independiente. A mediados de 2024 se fue a préstamo al Juárez FC de México, donde jugó 15 partidos y anotó un gol.