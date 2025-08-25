El Belgrano que quería ganar para mezclarse entre los punteros de la Zona A del Clausura, se encontró perdiendo de entrada con Central Córdoba en Alberdi, y pierde 2-0. Estiró la ventaja un delantero surgido en Talleres.
El gol de Gastón Verón, por una falla garrafal del arquero Thiago Cardozo a los 3 mintuos, fue duro de asimilar para Belgrano. De todos modos, comenzó a acopiar méritos para el empate, y chocó con Alan Aguerre, arquero que pasara por Talleres.
Ya en la segunda parte el ingresado Diego Barrera, extremo Albiazul a préstamo en el Ferroviario, definió con clase ante la salida de Cardozo para el 2-0. Y festejó haciendo la seña de la T.
Y además, en una de sus peligrosas escapadas obligó a Lisando López a cortarlo con falta. El Licha ya había visto la amarilla, y se fue expulsado.
EL DELANTERO QUE LE ANOTÓ TRES GOLES A BELGRANO
Diego Barrera ya se había anotado en el marcador contra Belgrano en el 4-0 de Central Córdoba en el semestre pasado en Santiago. Pasó a préstamo al “Ferroviario” en enero de este 2025, por un año.
Nacido en Río Tercero, el extremo de 20 años llegó a Talleres en 2018 y en 2023 debutó en Primera, contra Independiente. A mediados de 2024 se fue a préstamo al Juárez FC de México, donde jugó 15 partidos y anotó un gol.