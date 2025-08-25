El primer refuerzo de Belgrano: “Nos queremos ver arriba”, afirmó el uruguayo Ricca

Un déficit de Belgrano en la primera parte del año fue el sistema defensivo. Se reforzó en calidad y cantidad, y cambió la cara con los ajustes de Ricardo Zielinski. De las caras nuevas, el primero en sumarse fue Federico Ricca (30 años), quien se afirmó como titular, como para este lunes frente a Central Córdoba en Alberdi.

“La línea que queremos es seguir con el juego que mostramos contra Independiente y Banfield, un juego subido, para conectar mejor los circuitos, y darle continuidad a eso, con fluidez. Eso nos faltó contra Aldosivi", indicó el defensor uruguayo en Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Presentación de los nuevos refuerzos de Belgrano para la LFP en el Hotel Quinto Centenario. Adrián Sporle, Federico Ricca, Lisandro López, Leonardo Morales, Thiago Cardozo, arquero.

“Nos queremos ver arriba, y para eso es importantísimo ganar este lunes. Los tres puntos nos permitiría ubicarnos en esa zona”, se esperanzó en referencia a darle alcance a Barracas Central, líder de la Zona A en el Clausura.

Federico Ricca firmó su contrato y se pondrá a trabajar a las órdenes de Ricardo Zielinski, DT de Belgrano

EL PRIMER REFUERZO QUE LLEGÓ A BELGRANO

“Contento por venir, me encontré con un club espectacular y me sentí cómodo desde el primer minuto. Con los compañeros que llegamos nos acomplamos bastante rápido al grupo, somos un buen plantel, con jugadores de calidad que ya estaban”, resaltó Ricca, quien proviene del Oud-Heverleen Leuven de Bélgica.

“Trato de brindarme al máximo donde me toque jugar. En la presentación dije que conozco bien las dos posiciones, de central y lateral, y estuve cómodo en las dos, no tengo problemas y más con el funcionamiento del equipo que te respalda. Los defensores tratamos de darle seguridad, arriba hay jugadores de mucha jerarquía y con gol que deciden el partido en una jugada", enfatizó.