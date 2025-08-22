Debutó en Belgrano, lo buscó Talleres y ahora se destaca en Racing Club

“Fue el gol más importante de mi vida”. La afirmación pertenece a Franco Pardo (28 años), el zaguero surgido en Belgrano, que convirtió el tercero para el 3-1 y clasificación de Racing a cuartos de final de Copa Libertadores. Un defensor que estuvo en la mira de Talleres...

“Estuve cerca jugar en Talleres, incluso hablé con el actual cuerpo técnico. Después no supe más nada y no se avanzó”, afirmó Pardo en una entrevista con Fanáticos, por LV2.

Franco Pardo se hizo la revisión médica en Racing (ESPN)

Después de iniciarse en Belgrano y debutar con el equipo en la Primera Nacional, el zaguero central cumplió una destacada actuación en Unión de Santa Fe y varios se interesaron en su pase. Incluido el club de barrio Jardín. Se lo llevó Racing, porque el DT Gustavo Costas ya lo había dirigido.

“Es fantástico estar acá, disfrutar el momento cuando se pueda. Va todo muy rápido en el fútbol, es un gran club. A Gustavo lo conozco de Palestino”, referenció a su paso por Chile, y a la vibrante clasificación de la Academia el pasado martes frente a Peñarol de Montevideo.

Pardo grita su gol, el del empate parcial para "el León" (Foto: Tomy Fragueiro / LaVoz).

De cualquier modo, sus comienzos en Belgrano lo marcaron. “Obviamente uno siempre sueña con volver dónde uno se formó. Veremos en el futuro como será mi camino” completó el marcador central.