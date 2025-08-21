El próximo rival de Belgrano viene con eliminación a cuestas en Copa Sudamericana

Belgrano recibirá este lunes a las 19 por la sexta fecha del Clausura a Central Córdoba de Santiago, que fue eliminado de Copa Sudamericana en octavos de final al caer frente a Lanús por penales.
Los santiagueños se habían quedado con el partido de ida por 1 a 0, pero en La Fortaleza el dueño de casa igualó la serie en tiempo de descuento, por intermedio de Dylan Aquino. Y en los penales se impuso 4-2. En cuartos se las verá con el Fluminense.
El Ferroviario formó con Alan Aguerre; Fernando Martínez, Facundo Mansilla, Lucas Abascia y Jonathan Galván; Braian Cufré, Matías Perelló, José Florentín y Leonardo Heredia; Matías Godoy y Gastón Verón. Dirigidos por Omar De Felippe.
LA FORMACIÓN QUE PONDRÍA EN CANCHA BELGRANO
A la espera de que se recupere Leonardo Morales de una carga muscular, Ricardo Zielinski probó en la línea defensiva, que puede ser de tres o de cinco según el trámite de partido, con Aníbal Leguizamón.
Tras el ensayo futbolístico se supo que Lisandro López presentó una molestia, pero su presencia el lunes no corre riesgos. Y parece un hecho que estará Nicolás Meriano entre los zagueros titulares, y tanto Gabriel Compagnucci como Federico Ricca irán como laterales volantes.
La probable de Belgrano entonces sería con Thiago Cardozo; Compagnucci, Morales, López, Meriano y Ricca; Rodrigo Saravia y Santiago Longo; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara.