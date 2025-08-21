El próximo rival de Belgrano viene con eliminación a cuestas en Copa Sudamericana

Belgrano recibirá este lunes a las 19 por la sexta fecha del Clausura a Central Córdoba de Santiago, que fue eliminado de Copa Sudamericana en octavos de final al caer frente a Lanús por penales.

Los santiagueños se habían quedado con el partido de ida por 1 a 0, pero en La Fortaleza el dueño de casa igualó la serie en tiempo de descuento, por intermedio de Dylan Aquino. Y en los penales se impuso 4-2. En cuartos se las verá con el Fluminense.

El Ferroviario formó con Alan Aguerre; Fernando Martínez, Facundo Mansilla, Lucas Abascia y Jonathan Galván; Braian Cufré, Matías Perelló, José Florentín y Leonardo Heredia; Matías Godoy y Gastón Verón. Dirigidos por Omar De Felippe.

LA FORMACIÓN QUE PONDRÍA EN CANCHA BELGRANO

A la espera de que se recupere Leonardo Morales de una carga muscular, Ricardo Zielinski probó en la línea defensiva, que puede ser de tres o de cinco según el trámite de partido, con Aníbal Leguizamón.

Leonardo Morales, defensor de Belgrano en el Podcast de Belgrano en el predio de Villa Esquiú, conducido por Pablo Ocampo. (Nicolás Bravo / La Voz)

Tras el ensayo futbolístico se supo que Lisandro López presentó una molestia, pero su presencia el lunes no corre riesgos. Y parece un hecho que estará Nicolás Meriano entre los zagueros titulares, y tanto Gabriel Compagnucci como Federico Ricca irán como laterales volantes.

Entrenamiento de Belgrano en villa Esquiú. Ramiro Pereyra/ La Voz

La probable de Belgrano entonces sería con Thiago Cardozo; Compagnucci, Morales, López, Meriano y Ricca; Rodrigo Saravia y Santiago Longo; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara.