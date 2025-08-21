Belgrano y la fecha que maneja para el cruce por Copa Argentina con Newell’s

La ilusión de Belgrano en Copa Argentina se agigantó tras el contundente triunfo sobre Independiente de Avellaneda, para acceder a cuartos de final, a tres triunfos del título. El rival será Newell’s, que dejó en el camino al Atlético Tucumán.

Al parecer este duelo tendrá lugar en Villa Mercedes (San Luis), donde Belgrano copó tribunas por los 16avos de final en el triunfo sobre Defensores de Belgrano.

Belgrano y el triunfo 3 a 2 ante Defensores de Belgrano. (Prensa Belgrano).

En cuanto a la fecha, en principio sería el miércoles 17 de septiembre, en el estadio La Pedrera, con capaciadad para 30 mil espectadores. De esos lugares, el público de Belgrano contaría al menos con 15 mil.

La gente de Belgrano en Villa Mercedes, donde jugará ante Newell's (Prensa Belgrano).

El “Pirata” dejó en el camino en la instancia anterior al Rojo de Avellaneda, mientras que Newell’s hizo lo propio con los tucumanos en un partidazo, con victoria por 3 a 2.

OTRO REFUERZO DE BELGRANO QUE LLEGÓ PARA SER TITULAR

Rodrigo Saravia, el uruguayo volante central, entró como titular en Belgrano justamente contra Independiente por Copa Argentina. Y no salió más de la formación, a la par de Santiago Longo.

“El representante de (Ricardo) Zielinski lo llamó a mi representante, yo nunca antes de venir hablé con el Ruso. Después hablamos aquí cuando vine y me dijo que me había pedido. Es un técnico que quiere que seamos ordenados y aguerridos a la hora de marcar y atentos a la presión. Y nos da mucha soltura a la hora de jugar y que nos intercalemos con Santi (Longo) para pisar el área y estar cerca del arco”, explicó Saravia.

Rodrigo Saravia es nuevo jugador del Pirata hasta diciembre de 2026 (Prensa Belgrano).

En relación al magro empate de la fecha pasada, contra Aldosivi en Mar del Plata, admitió: “No hicimos un buen partido. Nos pasó que ellos venían mal y nosotros bien y de repente recibimos una cachetada. Fuimos a buscar los tres puntos. Podemos jugar bien como ante Banfield o Independiente, como también mal como ante Aldosivi, y lo valedero es lograr puntos”.

Y en cuanto a lo que viene, Central Córdoba el próximo lunes a las 19, indicó: “Todos los partidos son complicados y más en el fútbol argentino, porque aquí cualquiera puede ganarle a cualquiera y una muestra de esto es Boca, que estuvo 12 juegos sin ganar. Tenemos que trabajar con tranquilidad e ir partido a partido”.