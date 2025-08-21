Este jueves 21 de agosto, el Club Atlético Belgrano confirmó la venta de Mariano Troilo al Parma Calcio, que milita en la Serie A de Italia. A su vez, reveló las cifras de la histórica venta que calificaron como la más importante en la historia del organismo.

Belgrano confirmó la histórica venta de Mariano Troilo al Parma

“Se trata de la transferencia más importante de la historia de nuestra institución, que sigue posicionándose como marca en el plano internacional”, expresaron desde el conjunto de Alberdi en un comunicado emitido esta tarde.

“A partir de una política deportiva de excelencia en la formación y promoción de jóvenes talentos”, agregaron sobre el trabajo que vienen realizando en las inferiores. En el caso de Troilo, llegó al conjunto celeste en 2012, siendo un niño proveniente de la Escuela de Fútbol E.F.U.L., de Barrio Poeta Lugones.

Belgrano confirmó las cifras de la histórica venta de Mariano Troilo al Parma

El conjunto italiano pagó 9.600 millones de dólares, entre importe fijo, variables y condiciones futuras, por la totalidad del pase, según expresó el equipo de prensa de Belgrano. Además, la institución se resguardó un 15 por ciento de plusvalía sobre el excedente de 7,2 millones de euros.

Troilo caminó todas las etapas de formación integral en las divisiones juveniles de Belgrano, desde Pre AFA hasta su debut en la Copa Argentina en 2023. Luego, jugó 57 partidos en la Primera División y en el medio fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina, para la doble fecha de eliminatorias ante Chile y Colombia.

“Hoy, tras 13 años defendiendo la camiseta celeste, nos sentimos orgullosos de este traspaso y le deseamos el mayor de los éxitos para lo que venga en su carrera. Gracias, por tu profesionalismo, sentido de pertenencia y por representar el talento y el fútbol de la Cantera Pirata. ¡Hasta pronto, Nano! ¡Belgrano siempre será tu casa!“, concluyeron.