Belgrano dio a conocer los números oficiales de la operación por la que Mariano Troilo fue transferido al Parma de Italia, a cambio de 9,6 millones de dólares entre el monto fijo y varios items. Para transformarse en la más alta en el historial del fútbol cordobés.

La del zaguero central de Belgrano superó a la del paraguayo Ramón Sosa, de Talleres al Nottingham Forest de la Premier League en 9,3 millones de dólares en 2024. El total de la operación fue por 13,4 millones de dólares, pero Talleres tenía el 70 por ciento de la ficha del delantero (estadísticas Mauricio Coccolo @mauricoccolo en X).

Sosa, feliz por su primer gol en el fútbol inglés (Foto Twitter @Nottingham_Arg).

Completando el podio, el colombiano Diego Valoyes, también delantero, al Juárez FC de México, en 8,5 millones de dólares en 2023. Una operación en la que también estuvo incluído Michael Santos.

Diego Valoyes marcó su primera gol en el Juárez de México (Juárez FC)

Si consideramos el monto vendido por el club, la venta de Troilo es la mejor de la historia del fútbol de Córdoba:



9.6 Troilo (BEL a Parma)

9.3 Sosa (TAL a Nottingham)*

8.5 Valoyes (TAL a Juárez)

8.0 Villagra (TAL a River)

7.9 Zelarayán (BEL a Tigres/Columbus) pic.twitter.com/PGW2DSSmB4 — Mauricio Coccolo (@mauricoccolo) August 21, 2025

Un par de escalones más abajo el volante Rodrigo Villagra de Talleres a River en ocho millones de dólares, y la de Lucas Zelarayán de Belgrano a Tigres de México y al Columbus en 7,9 millones de la misma moneda. Primero en 5.5 millones por el 70 por ciento de la ficha (2016) y después en 2.4 millones por el 30 % restante (2020).

Lucas Zelarayán y su gol ante Banfield. (Nicolás Bravo / La Voz).

LOS JUGADORES CORDOBESES CON TRANSFERENCIAS MÁS ALTAS

La venta de Mariano Troilo es la de mayor valor para un jugador surgidos de Inferiores del fútbol de Córdoba. Seguida por la del “Chino” Zelarayán, también de Belgrano, y de Nahuel Bustos, de Talleres al Girona en 7,6 millones de dólares.

Matías Moreno y una nueva chance en Europa (Levante)

Más atrás el zaguero Matías Moreno, de Belgrano al Fiorentina en 6,8 millones de dólares y Emanuel “Bebelo” Reynoso de Talleres a Boca en 5,5 millones de dólares.

Talleres enfrentó a Godoy Cruz por la Liga Profesional en el Kempes. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Completan el listado Tomás Palacios, quien no debutó en la Primera de Talleres y pasó de Independiente Rivadavia al Inter de Italia en 5,1 millones de pesos; y y el volante de Talleres, Federico Navarro, al Chicago Fire en cinco millones de dólares.