Inseguridad en Córdoba: Santiago Longo, jugador de Belgrano, fue víctima de un asalto

Santiago Longo, una de las figuras de Belgrano, fue víctima de un asalto en su domicilio en un barrio cerrado de Córdoba. El futbolista no se encontraba en su vivienda al momento de que tres delincuentes irrumpieron en el lugar. Uno fue detenido.

Ocurrió este domingo último, cerca de las 16, en Colinas de Manantiales. Barrio cerrado con vigilancia privada en sus accesos. Los delincuentes lograron ingresar a la propiedad saltando el tejido perimetral de alambre, sin que la guardia se percatara.

El comisario Sebastián Cara detalló que tres sujetos irrumpieron en un total de tres domicilios, en momentos en que ninguno de los moradores se encontraban en el lugar.

Las viviendas no poseen alarmas propias, sí sistemas de seguridad que incluyen cámaras, lo cual es parte de la investigación judicial. Los dispositivos habrían permitido la detección de la intrusión y la posterior alerta a la guardia.

Un vecino del barrio fue quien alertó al personal policial adicional que se encontraba en la zona. Gracias a la pronta intervención del personal policial y de la seguridad privada, se interceptó a los delincuentes. Los sujetos, al verse acorralados, saltaron nuevamente el cerco perimetral para emprender la huida en un vehículo. Pero uno de ellos, un hombre mayor de edad y con antecedentes, fue aprehendido.

Los otros dos lograron darse a la fuga. Los elementos que el detenido intentaba llevarse, específicamente un bolso que contenía una Play 4, fueron recuperados en su totalidad, confirmando que no sustrajeron nada de las propiedades.

DETENIDO Y CON ANTECEDENTES DELICTIVOS

El detenido fue identificado por la Justicia como Cristian Agustín Araya, de 26 años, condenado recientemente por un asalto en barrio Urca en 2020, hecho en el que un cómplice suyo terminó muerto y que derivó en un juicio Tanto a delincuentes como a policías por encubrimiento.

Isaías Luna, uno de los ladrones, murió tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un policía. La escena fue alterada, según la Justicia. Allí se le colocó un revólver en la mano derecha a la víctima, pese a que era zurdo, lo que derivó en un escándalo policial.

Ahora Araya quedó imputado por los presuntos delitos de robo, violación de domicilio y hurto. El fiscal de instrucción Luis Micheli está a cargo de la causa. Y hasta el momento, está descartada la participación de los guardias o trabajadores internos del lugar.