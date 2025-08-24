Belgrano juega este lunes, mirando la punta: formación y lista de concentrados

Un Belgrano que quiere afirmar su protagonismo también en el Torneo Clausura, enfrenta este lunes a Central Córdoba, a las 19 en el Gigante de Alberdi, por la sexta fecha y con la cima de tabla de posiciones al alcance.

Una victoria sobre los santiagueños le permitiría al “Pirata” ser puntero, con la misma cantidad de puntos que el líder Barracas Central (11), y arriba por diferencia de goles.

Este domingo, el empate entre Unión y Huracán en Santa Fe 1 a 1, los privó de esa posibilidad. El Globo quedó como escolta con 10, y el Tatengue por ahora es tercero con nueve. Lote en el que apareció Boca, también con nueve, por la victoria sobre Banfield.

Entrenamiento de Belgrano en villa Esquiú. Ramiro Pereyra/ La Voz

El que más puede capitalizar este lunes una victoria es Estudiantes de La Plata, que recibe al necesitado Aldosivi, rival directo de Talleres en la zona de descenso, a las 19.15. El “Pincha” suma nueve unidades, con que el triunfo los pondría arriba de todos.

CUÁLES SON LAS DUDAS EN BELGRANO Y QUÉ ESTRENA

Las lesiones de Leonardo Molares y Lisandro López los mantienen en duda para ser titulares este lunes en Belgrano, y Ricardo Zielinski los esperará hasta último momento. Ambos defensores concentraron y lo más probable es que sean de la partida.

📋 #CitadosBelgrano | Estos son los convocados por Ricardo Zielinski para enfrentar a Central Córdoba, por la fecha 6️⃣ del Clausura.#DaleBelgrano 🏴‍☠️ pic.twitter.com/wNt98RjZlP — Belgrano (@Belgrano) August 25, 2025

El que más comprometido está es el “Licha” López, ya que salió con una molestia de la práctica del jueves pasado. En caso de no jugar, lo suplantaría el reaparecido Aníbal Leguizamón.

Entrenamiento de Belgrano en villa Esquiú. Ramiro Pereyra/ La Voz

La formación Celeste sería con Thiago Cardozo; Morales, Lisandro López y Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Santiago Longo y Federico Ricca; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara.

Luis Fabián Artime y las nuevas remeras de Belgrano. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Será el estreno de la casaca Celeste presentada por Umbro el pasado miércoles, como el nuevo diseño para este 2025, junto a la alternativa color negra. Y con muy buena recepción por parte de los hinchas.

ASÍ LLEGA CENTRAL CÓRDOBA ANTE BELGRANO

Central Córdoba perdió con Lanús por penales el jueves último, y de esta manera se despidió de Copa Sudamericana. En el Clausura marcha invicto, con un triunfo y cuatro empates, sin victorias como visitante.

☑️ Los concentrados de Omar de Felippe para enfrentar a Belgrano en la Fecha 6️⃣ del #TorneoBetano | Clausura



📺 Espn Premium pic.twitter.com/NxINCUdwmf — Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) August 25, 2025

Los once que pondría en cancha Omar De Felippe serían Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Facundo Mansilla y Braian Cufré; Jonathan Galván, José Florentín, Matías Perelló y Gastón Verón; Matías Godoy y Leonardo Heredia.