El resultado que benefició a Talleres y cambió la punta en la zona de Belgrano

Belgrano, que terminó goleado impensadamente en Alberdi contra Central Córdoba, aspiraba a un triunfo que lo llevaría a la punta de la Zona A. Siempre y cuando no ganara Estudiantes de La Plata. Fue victoria del “Pincha”, con un guiño para Talleres.

Lisandro López fue expulsado en el partido que Belgrano jugó ante Central Córdoba en el Gigante de Alberdi. (Pedro Castillo / La Voz)

Ahora Estudiantes es líder de la zona de Belgrano con 12 unidades, superando a Barracas Central y a cuatro del Pirata. Fue por el 1 a 0 sobre Aldosivi, rival directo de Talleres por la permanencia.

Diego Barrera, delantero de Santiago del Estero, haciendo la T para festejar uno de sus goles en el Gigante de Alberdi ante Belgrano. (Captura de TV)

Leandro González Pírez, a los 12 minutos, anotó el único gol para el ajustado triunfo del “Pincha”, y que dejó a Aldosivi penúltimo tanto en los promedios como en la tabla anual.

Si el “Tiburón” sumaba, dejaba por debajo al Talleres goleado en Tucumán. Ahora siguen igualados en puntos, con lo que deberían dirimir el descenso con un desempate.

A TALLERES LO FAVORECIERON LOS RESULTADOS AJENOS

La goleada en Tucumán pegó fuerte en el seno de Talleres, por su delicada situación en la zona roja del descenso. Y para peor, ganó San Martín de San Juan, que es el último y se le acercó a un punto.

Talleres en su partido ante Atlético Tucumán. (Prensa Talleres).

Pero este lunes las noticias fueron más halagüeñas. Perdió Aldovisi, que si sumaba complicaba más al Albiazul. Y también cayeron derrotados Godoy Cruz, dos puntos arriba, y Sarmiento, a tres de distancia.